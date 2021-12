Terminó el campeonato y de inmediato empezó la teleserie del mercado de pases. En ese aspecto, en Colo Colo tienen un tema importante que definir, pues Vicente Pizarro no ha renovado en el club, desatando muchos dolores de cabeza en el Monumental.

La agencia que comanda Fernando Felicevich es la que representa al Vicho, quienes aseguran que en el Cacique se han dejado estar en este tema y por eso no se puede llegar a un acuerdo. Y culpan al directorio de Blanco y Negro de no entender lo que está sucediendo.

"Con Vicente empezamos a trabajar hace dos meses. Hemos tenido una reunión fluida con Daniel Morón y Edmundo Valladares, pero lamentablemente van a un directorio que no entiende la situación y que creen que los jugadores son eternos, creen que Vicente sigue siendo jugador del club, pero él hace seis meses pudo haber firmado con cualquier club sin dejarle nada a Colo Colo. Hoy se encuentra en una situación incómoda para todos, porque quiere jugar en Colo Colo", comentó Daniel Behar, que trabaja con Felicevich en TwentyTwo, en charla con ESPN.

Luego contó que la dirigencia alba se equivoca al poner montos tan elevados como cláusulas de salida. "Los montos que Colo Colo pide no son dos millones de dólares, son montos más altos. En la negociación han ido tratando de acceder a un monto que tenga sentido por un jugador que es libre. Nosotros ni siquiera hemos hablado de sueldo, no tiene ningún sentido. Les dijimos que se queda, juega, porque tiene 23 partidos en Primera recién, le falta un montón por crecer y queremos que haga su carrera acá. Pero cuando pueda y tenga la posibilidad de salir, que no pase que Colo Colo lo deje limitado como a tantos otros jugadores con cláusulas impagables que no se pagan en el fútbol chileno", agregó Behar.

El mismo representante puso otros ejemplos para entender el asunto. "Las cláusulas de salida son un mecanismo de protección para los jugadores. (Iván) Morales tuvo 20 veces la posibilidad de irse de Colo Colo, pero tenía una cláusula de 5 millones de dólares por un porcentaje, Suazo lo mismo. Hoy están terminando sus contratos, ¿y alguien va a salir a decir que sus representantes le hicieron daño a Colo Colo? No pudieron venderlos antes".

Finalmente, comentó que "yo soy optimista, nosotros intentamos que Colo Colo valore de alguna manera lo que el Vicho y Jaime quieren, que son colocolinos de toda la vida. Acá no hay una negociación donde queremos más plata, no va por ahí, va porque se llegó a un punto que es de inflexión. O Colo Colo entiende que es un jugador libre y que mañana puede irse a cualquier parte, o no lo entiende y sigue exigiendo montos que no son lógicos para chicos de esa edad, y menos para lo que vende el mercado chileno".