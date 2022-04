Cuando de ídolos se trata, sin duda alguna que en Colo Colo desde hinchas hasta dirigentes coinciden en que en el nombre de Carlos Humberto Caszely Garrido se ubica entre los primeros del Top 5 de máximos referentes históricos de la institución, y él también lo tiene claro.

Y es que no solo el pueblo colocolino le entrega muestras de afecto al rey del metro cuadrado cada vez que se lo topan en la calle, ya que recientemente apareció en el velorio de su ídolo Leonel Sánchez y también fue respetuosamente ovacionado por los fanáticos del archirrival.

Por eso, el Chino habló con Las Últimas Noticias y reconoció que estaría encantado de que se le homenajeara en su condición de leyenda del Cacique con que una de las tribunas más grandes del estadio albo lleve su nombre. "Siempre he dicho que los homenajes hay que hacerlos en vida", advirtió de entrada.

"Creo que el Estadio Monumental debe llevar el nombre de David Arellano", explicó Caszely, aunque después deja en claro que "me gustaría al menos que la Tribuna Cordillera llevara mi nombre", para después revelar una interesante anécdota por la cual tiene un interés especial en que sea ese sector.

"Cuando llegó la oferta de Levante y yo no me quería ir, el que me convenció fue don Héctor Gálvez, el presidente. 'Carlos debemos aceptar esa oferta porque con la plata que nos llegue podemos construir la Tribuna Cordillera del estadio'. Eso me convenció de aceptar la oferta, así que creo que merezco que le pongan mi nombre a esa tribuna", detalló.

Junto con eso, Caszely aprovechó de dejar en claro que se siente uno de los referentes más grandes del Eterno Campeón. "Creo que soy un ídolo de Colo Colo más importante que otros que ha tenido el club como 'Cua Cuá' Hormázabal, Barticciotto o Paredes", apuntó.

Y esa declaración tiene una explicación detrás, ya que él mismo reveló para cerrar que entendió su condición de ídolo "por una cosa que me dijo un hincha de la U en el funeral de Leonel: 'Él es para nosotros lo que usted es para Colo Colo'. Leonel es el ídolo más grande de la U, sin duda. Más que Marcelo Salas, que Superman. Es un ídolo de otro nivel".