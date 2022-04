El ex delantero de la selección chilena y Colo Colo, Carlos Caszely, acudió al velorio de Leonel Sánchez en el Estadio Popular de Recoleta. El otrora Rey del Metro Cuadrado está muy efectado con el adiós del León, recibiendo además el respeto y cariño de los hinchas de la U presentes en el lugar.

La partida del Gran Leonel Sánchez no tiene colores más allá que el ex seleccionado chileno se identificara y fuera ídolo máximo de Universidad de Chile. El dolor del fútbol criollo es transversal y uno que fue a despedir al ex crack de la Roja fue otro de bien se merece todos los homenajes: Carlos Caszely.

Leonel fue ídolo del Chino de niño. Posteriormente fueron compañeros en el Colo Colo campeón de 1970 y amigos de por vida. En su llegada al velatorio, el ídolo del Cacique fue aplaudido y vitoreado por los hinchas azules presentes en el Gimnasio del Estadio Popular de Recoleta. Caszely, muy afectado y entre lágrimas, agradeció el cariño para él y el León.

“Los pelusas del barrio, que teníamos cerca de 10 años, nos sacamos todos el zapato derecho y todos jugamos con la pierna izquierda y esa tarde todos fuimos Leonel. Yo le decía a un amigo que yo titularía que esa tarde todos los niños fueron Leonel”, comentó a la pasada Caszely, quien hace poco lamentó también la partida de su esposa.

Agregó que “vine a saludar a la familia, a darles un abrazo apretado, porque el sentimiento que tienen ellos es el que yo tengo desde hace un par de semanas. Y el cariño por Leonel era transversal, totalmente”.

Ya en conversación con CHV, el Rey del Metro Cuadrado manifestó que “Leonel nunca cambió, sólo al final que se cambió de barrio. El viejo era un niño, porque siempre nos juntábamos, nos invitábamos a almorzar y él salía siempre con lo mismo: yo le di una estrella a Colo Colo, me decía".

"Y yo le respondía: como te echaron de la U acá nosotros te recibimos con cariño. Siempre nos hacíamos bromas”, sentenció Carlos Caszely.