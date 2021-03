Caszely aprueba una posible presidencia de Barticciotto en Colo Colo: "Es un gran referente y lo haría muy bien"

Carlos Humberto Caszely es siempre voz autorizada para hablar del presente de Colo Colo. El goleador histórico del club se refirió a la eventual candidatura de otro ídolo albo, Marcelo Barticciotto, para presidir Blanco y Negro.

En conversación con La Tercera, el Rey del Metro Cuadrado afirmó que "Barticciotto es un gran referente y tiene el cariño de la gente. El lo haría muy bien, pero siempre y cuando se ponga de acuerdo los dos bloques".

Eso sí, el ex mundialista reconoció que aceptaría una propuesta para competir por la presidencia: "No lo pensaría dos veces si Vial y Mosa me llamaran, porque les enseñaría qué es Colo Colo, les contaría lo importante que es esta institución para el país y les dejaría claro que el problema que hoy tiene el club son ellos".

"Quienes deben sacar adelante a la institución son ellos, por lo que deben superar sus diferencias y trabajar unidos en engrandecer más aún a Colo Colo. Por lo mismo, si no dejan sus líos de lado, no hay ni una posibilidad que yo asuma ese cargo", añadió.

Finalmente, el Chino llamó a la unidad entre los dos bloques: "Lo primero que hay que entender que la culpa no la tienen Mosa ni Vial, sino quienes crearon las sociedades anónimas para el deporte. Luego estos grandes empresarios deben entender que tienen que trabajar juntos".

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.