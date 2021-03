Marcelo Barticciotto y la posibilidad de presidir Blanco y Negro: "Es una decisión muy compleja que no la tomé todavía"

Se vienen tiempos de cambio para Colo Colo y el nombre de Marcelo Barticciotto genera consenso respecto a que puede ser el hombre indicado para dirigir los destinos de la concesionaria Blanco y Negro en reemplazo de Aníbal Mosa.

Este martes, el campeón de la Copa Libertadores con los albos, se refirió al tema en su tribuna de comentarista de Radio Cooperativa asegurando que aún no lo tienen totalmente decidido.

"Todavía no he tomado la decisión. Es un tema que siempre me interesó, estoy agradecido del club y que la gente haya pensado en mí. Es un desafío súper importante y comprometedor, uno tiene que estar de lleno, con cuerpo, con alma, y es una decisión muy compleja que no la tomé todavía", aseguró.

Barticciotto además reveló que junto al Club Social buscan hacerse de un nuevo asiento en el Directorio de Blanco y Negro.

"Dentro del proyecto del club social está la posibilidad de hacer una campaña para que la gente compre acciones y comprar un asiento más a Leonidas Vial, que conversó conmigo y está dispuesto a venderlo, el club tendría tres asientos en el directorio y contaría con más injerencia", informó.

Agregando que "se necesita el compromiso del hincha para comprar acciones, porque no salen baratos los asientos de Leonidas Vial. Cuesta alrededor de 3 millones de dólares".