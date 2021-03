Marcelo Barticciotto acepta la postulación para Colo Colo: "Me gustaría ser presidente de un club unificado"

Colo Colo sigue viviendo las secuelas de una temporada en la que rozó el primer descenso de su historia, que si bien lo pudo esquivar dejó una inestabilidad institucional a la que se proponen soluciones y una de las puestas sobre la mesa es por parte del Club Social y Deportivo al postular a Marcelo Barticciotto como su carta para ser el próximo presidente.

La oposición a Aníbal Mosa, quien actualmente encabeza Blanco y Negro, crece y es por eso que el ídolo albo asume el reto. "Es mucho orgullo y satisfacción que me tomen en cuenta y que confíen en mí, me enorgullece. Yo estoy directamente involucrado con el Club Social, siempre tenemos conversaciones, yo no sé si este es el momento, pero me gustaría ser presidente de un club unificado", dijo al programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

"Me gustaría estar en un Colo Colo donde no hayan rencillas, donde en definitiva se ponga por encima el club por todo el mundo y que se posicione el club a nivel internacional. El Campeonato Nacional para Colo Colo no es ningún mérito, yo creo que el equipo debe potenciarse y que no todos los años termine diciendo que no tiene caja para reforzarse", añadió.

El exjugador y ahora comentarista ve que es una posibilidad sólida su llegada al cargo. "Vamos a seguir conversando. La idea es presentar un proyecto que cambiaría por entero todo lo que se está haciendo y más allá de la cabeza que esté, lo que debería considerarse más importante es el proyecto. Colo Colo debe cambiar de la noche a la mañana".

Barticciotto espera que se puedan unir todas las facciones de poder que hay en la concesionaria. "Tiene que haber una autocrítica grande y que en definitiva yo creo que son gente inteligente para darse cuenta que Colo Colo no puede seguir así. Ahora si no hay un consenso general, es difícil llegar, no solo para mí sino para cualquiera. Trabajar con gente en contra es imposible", afirmó.