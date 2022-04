Un choque y caída de Brayan Cortés durante el duelo contra River Plate dejaron complicado al arquero colocolino, quien debió abandonar el campo de juego al 34' entre lágrimas. Omar Carabalí lo reemplazó y el duelo terminó en un 2-1 a favor del elenco de Marcelo Gallardo.

Las quejas de Cortés encendieron las alarmas inmediatamente en el conjunto colocolino y durante hoy se reveló su diagnóstico. Según informaron en Al Aire Libre en Cooperativa, el seleccionado nacional "sufrió una contusión directa en la cresta iliaca de la cadera".

En Macul ya trabajan en su recuperación, pero se preocupan de cara al próximo desafío albo. El próximo jueves, Colo Colo viaja hasta Perú para enfrentar a Alianza Lima, un duelo importante para asegurar el paso a la siguiente fase.

El elenco colocolino tuvo la jornada libre y tendrán un descanso este fin de semana, ya que no se jugarán partidos del Campeonato Nacional (solo el pendiente entre Audax Italiano y Universidad de Chile el viernes, y Antofagasta vs O'Higgins el sábado). De no recuperarse, Brayan Cortés se perdería su primer partido con la camiseta alba este año.