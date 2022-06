Coke Hevia desclasifica por qué Ramiro González no pasó los exámenes médicos en Colo Colo y critica a Gustavo Quinteros

El mercado de pases de Colo Colo todavía no tiene novedades. Pero lo que estuvo más cerca fue la incorporación de Ramiro González, quien después de llegar a acuerdo económico con el Cacique, no pudo superar la revisión médica. Y la decisión fue drástica: el defensor argentino-chileno no podía sumarse al plantel.

Pero el técnico albo, Gustavo Quinteros, no quedó satisfecho con el dictamen. "Ramiro González viene jugando normalmente, viene entrenando normalmente en clubes, pero bueno, hay cosas en que a lo mejor la parte médica, las imágenes, no coinciden con lo clínico", dijo el estratega del cuadro popular en conversación con Círculo Central de TV+.

Según el estratega santafesino, la diferencia radica en que "existen decisiones que toman los clubes, que toman los médicos; pero nosotros apuntamos a un jugador que está activo y que puede jugar sin problemas", expresó sobre su paisano.

"Para mí, (González) es un jugador que podría venir y ser importante para el plantel. Jugó Copa Libertadores, lo hizo muy bien; estuvo en México hace poco y también lo hizo muy bien; y necesitamos reemplazar de alguna manera a Emiliano Amor, que no va a estar dos o tres meses", puntualizó Quinteros.

Sin embargo, la decisión de los médicos y la dirigencia de Colo Colo tenía un motivo importante. Según reveló el periodista Coke Hevia, los exámenes advirtieron que el zaguero de 31 años y que jugó el primer semestre en Talleres de Córdoba estaba bastante averiado y cancelar su contratación era una decisión lógica.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista desclasificó "lesiones meniscales y condropatía grado 4 (lesión importante del cartílago de la rodilla). Sí, eso tenía Ramiro González y Quinteros seguía insistiendo. Bien por el cuerpo médico de Colo Colo. Quinteros, que se preocupe de la cancha", subrayó el comunicador.