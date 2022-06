Todo el escándalo que empañó el Superclásico Femenino este miércoles, con hechos de violencia de la barra de Universidad de Chile y la lesión de Javiera Grez, atendida por un furgón de Carabineros debido a la ausencia de ambulancias en el CDA, se han tomado la parrilla de todos los medios en Chile y de varios alrededor del mundo.

Coke Hevia, en Pauta de Juego, se mostró preocupado por la situación que ocurrió ayer y apuntó directamente contra la sociedad anónima que administra los designios de la U, como los culpables tanto del no cumplimiento del artículo 49 y por los lanzamientos de proyectiles y la presenci de barristas.

"Primero: le facilita Azul Azul 300 entradas a barristas o a gente que se transforma en la cancha. Y después, ¿qué pasa con Javiera Grez? Que a todo esto, y por suerte, está bien. En la explicación uno se empieza a dar cuenta que estamos sonados, el fútbol entero. Las pobres cabras, además, terminan así", explicó Hevia.

El periodista, además, trajo la versión de la SADP. "Yo digo que lo de Azul Azul es impresentable y me contestan desde adentro: 'Coke, esto no es así. Desde el año 2020 la ANFP se hace cargo de las ambulancias en todos los partidos de primera división femenina. La delegada de este partido era Constanza Minoletti, subgerenta del fútbol femenino, máxima autoridad del área como delegada. Ella no suspendió el partido porque la ambulancia que debía delegar se supone que iba a llegar'", explicó.

Hevia puso el grito en el cielo. "Sería bueno que se pronuncie la ANFP, pero repartamos las culpas entonces. Azul Azul y la ANFP son las dos peores instituciones del fútbol chileno, un desastre. Imagínate le pasa algo peor, como un paro, se muere. Se podría haber muerto una jugadora en la cancha", manifestó.

"De esas 300 entradas de adherentes tú tienes que tener identificados a quienes fueron, porque hubo agresiones contra las futbolistas de Colo Colo. No se queden con que esto es contra un equipo, porque es el concepto, que en el fútbol femenino a las muchachas no las pescan ni en bajada y encima hay agresiones", añadió Coke.

Para él, el problema es que se normalizan situaciones que no debieran y no hay intervención policial o estatal. "En la transmisión había gente sin polera alentando, fumando marihuana. Todos me dicen que eso pasa siempre, ¡y a mí qué me importa! Si eso no puede pasar. Estaban dentro del CDA. Es una vergüenza, ¿quién se hace cargo? Le vi un tweet a la ministra del Deporte que era grave e indignante. Bueno, ministra, ¿qué va a hacer? El fútbol hace lo que quiere, ¿cuándo va a intervenir?", cerró.