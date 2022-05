Esta semana es de fiesta para Claudio Borghi. Se cumplieron doce años del "título de la humildad", como definió Diario Olé al batacazo protagonizado por Argentinos Juniors en 2010, cuando se coronó campeón trasandino después de 25 años y levantó la copa del Torneo Clausura al mando del Bichi.

"Había varios chilenos. Estaban Hernán Torres, Emilio Hernández y el Loco Peric. Nico anduvo bastante bien", recuerda el campeón del mundo con Argentina en 1986, mientras se pone la servilleta en el cuello para el gran partido entre River Plate y Colo Colo, este jueves por Copa Libertadores.

"Yo creo que Colo Colo está demostrando niveles importantes de intensidad y lo bueno es que lo mostró en Chile y también en los partidos que ha tenido por Copa. Los medios argentinos destacan precisamente esto del equipo de Gustavo Quinteros", subraya el ex entrenador en diálogo con Redgol.

Este antecedente es clave para Borghi, en función de un River Plate con turbulencias después de su eliminación en la Copa de la Liga trasandina. "Entendiendo que River para mí es el mejor equipo de Argentina, pero no viene ganando; así que para Colo Colo es una buena posibilidad, más que ventaja. Tiene que tratar de sacar puntos allá", sentencia el mejor exponente histórico de la rabona.

La ilusión se llama Solari, Lucero y Gil



Otro antecedente que destaca Claudio Borghi en el modelo 2022 de Colo Colo es el fortalecimiento del circuito ofensivo con el momento de Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Leonardo Gil, una característica que abona a la ilusión de cara a lo que pueda hacer el subcampeón chileno ante River Plate.

"No es que Solari haya aparecido ahora, es un jugador bastante interesante por las puntas. Me gusta mucho Lucero, porque no solamente hace goles si no que descarga y lo hace bastante bien cuando juega de espaldas, eso es muy importante", analiza el ex entrenador del Cacique y la selección chilena.

"Y lo de Gil, que está jugando en posiciones que no son normales para él, si no que más adelante. Fíjate que en los últimos partidos tuvieron que cambiarlo porque quizás físicamente no está diseñado para ir tan arriba en la cancha, donde los espacios son más largos. Pero los tres andan muy bien y junto a Esteban Pavez y César Fuentes en el medio, se hacen importantes", puntualiza el Bichi.

River Plate y Colo Colo se enfrentarán este jueves desde las 20:00 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El Cacique puede clasificar anticipadamente a los octavos de final del certamen continental si rescata al menos un empate y Fortaleza tropieza este miércoles contra Alianza Lima.