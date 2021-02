Claudio Borghi apunta a Blanco y Negro por la marginación de Paredes: "Esteban tiene miedo de que sea una pasada de cuentas"

Colo Colo es una verdadera olla a presión. A la furia alba por el penal no sancionado al término del partido que empató sin goles con Cobresal, se suma la decisión del técnico Gustavo Quinteros de dejar fuera de la citación a Esteban Paredes. Ni a la banca.

El tema fue tomado con pinzas por Claudio Borghi, el entrenador más importante de Colo Colo desde Mirko Jozic. En Radio Futuro, el Bichi puso en duda las razones expuestas por Quinteros para marginar al goleador histórico.

"Me dicen que el lunes y el martes el técnico habló con el jugador y le dijo 'Esteban, te necesito' porque es complejo lo que nos estamos jugando. (Paredes) Le dijo 'ni un problema, yo estoy', banca o titular lo decide el entrenador, y por eso concentró. Por que si tú lo tienes lesionado, no lo concentras", reflexionó Borghi.

"Paredes entrenó de forma normal. No diferenciado, no con kinesiólogo al lado, no con precauciones. Él esperaba estar en la banca de suplentes, por último, y el día de ayer le dijeron que junto a dos compañeros tenían que ir a entrenar en la mañana, para no perder el día", relató el ex técnico de la selección chilena.

"Ahí está la calentura que tiene Paredes. Si yo necesito poner nerviosa a la defensa contraria, no tengo nada mejor que Paredes. Es más, en los últimos minutos el equipo puede atacar, va a tratar de atropellar y estos huevones (los goleadores) son privilegiados, si les queda una. Ahí está el enojo de Paredes de no haber estado en un partido tan importante para la historia de Colo Colo", sentenció el argentino.

De todas formas, Borghi deslizó que las razones de la ausencia de Paredes pueden estar fuera del camarín y se vinculan con Blanco y Negro. "Esteban tiene miedo de que sea una pasada de cuentas desde arriba. Ya no veo abrazos, esa comunicación que había", asumió.

Esteban Paredes lleva tres goles en el Campeonato Nacional y es el delantero con mejor producción de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Colo Colo se jugará la temporada este domingo, cuando visite a O'Higgins en Rancagua, con la necesidad de sumar una victoria para escapar de la posibilidad de jugar un partido de definición por el tercer descenso de la temporada.

El Cacique está en el antepenúltimo casillero de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 38 puntos. Como el penúltimo, Deportes Iquique, ya está descendido por la tabla ponderada, el cuadro albo debería jugar la final por la tercera relegación a Primera B.