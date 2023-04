Universidad Católica y Colo Colo jugarán este sábado en Santa Laura, partido que siempre tiene mucho pimienta en el fútbol chileno pues se debate la importancia del duelo con el apelativo "clásico".

De hecho hace un año, Maximiliano Falcón dijo en conferencia de prensa que no debía tener ese rótulo pues solamente lo era contra la U. Luego de eso, la dirigencia de Cruzados lo acusó de ser incitador de la violencia por esas declaraciones, tras un triste espectáculo donde se vieron agresiones en San Carlos de Apoquindo.

El que prendió la mecha en esta ocasión es Marcelo Espina. En conversación con ESPN, manifestó de manera tajante su opinión. "No es un clásico. Lo digo con respeto. Es un derbi de la ciudad, pero no es clásico", confesó el ex jugador, entrenador y gerente deportivo del Cacique.

Estos dichos los quiso argumentar manifestando que "el clásico es con la U. El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid no es un clásico, es un derbi. El clásico es con Barcelona. Y así podemos enumerar un montón. City-United no es clásico, es derbi. El clásico es Liverpool-Manchester United".

Le preguntaron si en Argentina era clásico Boca Juniors ante San Lorenzo, encuentro jugado hace dos días, indicando que "solamente el clásico es River-Boca".

"De hecho, creo que hay que preguntarle a los de Católica. La rivalidad de ellos es más con la U que con Colo Colo, eso es más directo", manifestó el Cabezón.

"Sí ha crecido la rivalidad en los últimos años, pero es algo temporal. El clásico es el clásico, se vive de manera diferente. Colo Colo-Católica es linda rivalidad, pero no termina siendo un clásico", confesó.

De todas maneras "reconozco que la UC es un grande del fútbol chileno, pero no es clásico porque juega con otro. No tengo más explicación. Es lindo jugar el partido, me gustaba, pero es diferente la sensación que jugar ante la U. Las secuelas si pierdes no son las mismas. Lo hablo desde la derrota y la victoria, no son las mismas sensaciones".

Dejó en claro que "no es algo para desmerecer a Católica, simplemente es un hecho histórico que es así nada más".