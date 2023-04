Universidad Católica afina algunos detalles tácticos para recibir a Colo Colo en la 10° fecha del Campeonato Nacional 2023. Este sábado 15 de abril, los cruzados serán locales en el estadio Santa Laura en un duelo para el que Ariel Holan tiene en mente una modificación del dibujo.

Como tantos años, vuelve a surgir la discusión de si un partido entre la UC y el Cacique califica para ganarse el rótulo de clásico. Por el lado del cuadro estudiantil, parece no haber muchas dudas. Al menos Rodrigo Gómez no dejó ninguna en la conversación que tuvo con RedGol.

"Por supuesto que es clásico. Están dentro de los equipos más grandes del país, son los más campeones del siglo 21. Por donde se le mire es clásico", afirmó el ex defensa y mediocampista, quien tuvo dos ciclos en la Franja y llegó a ser capitán, en la charla con nuestro querido Paulo Flores.

En la vereda contraria, un goleador uruguayo que dejó buen recuerdo en el estadio Monumental no está de acuerdo con Gómez. Se trata de Gustavo Biscayzacú, miembro del plantel de Colo Colo ganador del Torneo Clausura 2007. "Para mí no es clásico", aseguró el Grillo.

Biscayzacú: "Colo Colo vs. la U me parece el clásico chileno"

El otrora centrodelantero profundizó en su opinión. "Creo que Colo Colo vs. la U me parece que es el partido clásico del fútbol chileno, con mucho respeto me parece. No deja de ser un partido muy importante, con un equipo grande que en los últimos años ha ganado muchísimo y ha tenido un nivel muy importante. Pero no sé si llega a ser un clásico", expresó el ex DT de Villa Teresa de su país.

"A colo Colo lo vi bien en la Copa. Creo que hizo un buen partido, está tratando de volver a encontrar el ritmo del año pasado que lo llevó a ser campeón. Estos partidos son muy parejos, Católica tiene un buen plantel con mucha jerarquía, no creo que Colo Colo esté muy por encima en el nivel futbolístico individual, aunque obviamente tiene jugadores importantes que por algo están ahí. Será un partido bastante luchado, el que cometa un error importante lo va a pagar caro", cerró Biscayzacú.

Las palabras del Peluca Falcón tras ser consultado si el Colo Colo vs. UC es clásico

Otro que tuvo sacar la voz respecto de este trillado tema fue Maximiliano Falcón. Eso sí, el Peluca escogió el camino pacífico desde el principio de la respuesta. "Creo que entrar en polémica ahora no es lo mejor. Sabemos que la cosa está complicada, hay varios equipos que tienen lacahcna suspendida, incluyéndonos. Referirme a ese tema, lo he dicho muchas veces, ojalá se tome coma una fiesta", expresó el zaguero central de 25 años.

"No es agradable ir a ver un partido y que te caiga una piedra, ver que se agarren acombos entre ellos. Eso no ayuda, me enoja mucho. Pero nosotros tenemos que fomentar que se viva como una fiesta. En la cancha me pueden silbar o insultar, pero pasarse a otro extremo no esconveniente. Ojalá que la gente que lo hace, recapacite", sentenció el "37" albo

