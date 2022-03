Rodrigo Gómez, ex capitán de Universidad Católica, y el castigo a Yamil Asad: "Nunca he visto que echen a un empleado por chocar curao"

El choque automovilístico que protagonizó la semana pasada uno de los flamantes refuerzos de Universidad Católica, el argentino Yamil Asad, sumó un nuevo capítulo esta jornada. El gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, hizo una dura advertencia.

El Tati adelantó "sanciones" para el mediapunta, que además se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro vial,. En las próximas horas se conocerá el castigo, tras una reunión del presidente de Cruzados, Juan Tagle, con el comité de ética interno.

Una decisión que mantiene alerta a la gran familia cruzada y, por ejemplo, a un ex capitán del cuadro universitario y hoy hombre de radio, Rodrigo Gómez. En diálogo con RedGol, el finalista de la Copa Libertadores 1993 exige un castigo proporcional a la falta para Asad.

"Me gustaría que el club Universidad Católica funcionara igual que todas las empresas. Yo no he visto nunca-nunca-nunca que a un empleado de banco, del retail o de un diario, lo echen por chocar curao", sentencia Gómez.

Y luego precisa. "Sí quiero que le apliquen la Ley Emilia con todo el rigor. Que lo defienda el abogado que lo tenga que defender, pero nunca he visto que echen a alguien de su trabajo por la Ley Emilia. Y he conocido gente que ha chocado en estado de ebriedad. Es un delito grave-grave, pero eso no tiene nada que ver con echar a una persona de un club", puntualizó el ex futbolista.

Por eso, el bicampeón chileno pide "el máximo rigor de la ley contra Asad", pero advierte que "si el club decide echarlo, se pondrá un precedente".

Por último, Gómez pide sensatez. "El comité de ética no es moralina. El comité de ética debe darse cuenta de que este cabro necesita un refuerzo distinto, para que sea mejor persona, y no echarlo. El comité de ética no parte por echar una persona. Para mí, parte por mejorar una persona", completa el ex defensor y mediocampista.

Por su parte, Universidad Católica se prepara con miras al duelo de este sábado ante O'Higgins en Rancagua, donde espera terminar con la seguidilla de tres derrotas consecutivas y retomar el rumbo para no perder de vista a los líderes del Campeonato Nacional.