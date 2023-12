Universidad Católica empató 2-2 con Deportes Copiapó por el Campeonato Nacional, un duelo que los deja al filo de la clasificación a la Copa Sudamericana, donde se tendrán que jugar el paso en una final ante Unión La Calera en la última fecha.

Un duelo en el que no podrán con Fernando Zampedri por suspensión, donde los históricos comienzan a dudar del desempeño del equipo sin el gran goleador que, una vez más, ha sido fundamental para el plantel.

En conversación con Redgol, varios de los referentes de la UC golpean la mesa por la situación deportiva del club, además que mastican la rabia de perder a Zampedri.

Es más, hay muchos que quieren terminar luego una temporada que ha sido para el olvido y que, una clasificación a Copa Sudamericana, puede ser demasiado premio.

Zampedri y Aravena

Rodrigo Gómez quiere dar vuelta la página luego de la mala temporada de Universidad Católica, donde ha mostrado muchos errores en el juego.

“Muy mal año con Católica, donde cierra un año que partió mal. Partió contratando mal, con un entrenador que nunca encontró la vuelta al equipo, hizo un cambio de entrenador para dar un giro al equipo y tampoco lo ha encontrado con 36% de rendimiento. Hoy se mostraron mejoras, pero defensivamente sigue teniendo muchos problemas”, comenta.

Por lo mismo asegura que sin el nombre de Zampedri, además lo que empuja Alexander Aravena, el presente del club pudo ser peor.

“Es un año malo, de rendimiento mal. Hubo mejoras, pero el equipo fue mal conformado, sin volantes, si ni fuera por Aravena y los goles de Zampedri estaría más complicada aún”, precisa.

La baja del goleador

Para Oscar Wirth la ausencia de Fernando Zampedri en el duelo ante Unión La Calera es muy sensible para la UC, que no encuentra otros caminos para salir de la irregularidad.

“Tienes claro que acá en Chile generalmente los goleadores no sobran. Si tienes una persona tan derecha y no puedes contar con él, emocionalmente ya estará en contra. No se ve alguien en el grupo que se haga cargo o asuma la responsabilidad. No es un grupo homogéneo, tiene muchos altos y bajos”, precisa.

Apuntan a Nico Núñez

Coke Contreras detalla que el entrenador no ha sabido luchar en los partidos más importantes, donde incluso apunta a la concentración en el torneo.

“Si se está jugando debería poner más atención y no los pueden sorprender con los goles que le hicieron. Pero, lamentablemente, no le dio. El técnico estaba muy preocupado de ojalá vencer al rival, porque ayudaba al equipo que hizo subir a primera”, comentó.

“Pero no se dieron las cosas, siempre fue a la contra. Cuando pudo adelantarse por un penal Zampedri no acertó. Es un momento muy importante”, detalló.

