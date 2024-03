Universidad Católica no es ni la sombra del equipo que dominó el fútbol chileno hasta hace algunos años atrás. Los Cruzados viven un complejo momento en el Campeonato Nacional y no han sabido de triunfos hace tres partidos.

Este domingo el elenco de la precordillera igualó sin goles ante Audax Italiano y estiró su mala racha. Los hinchas y los históricos de la UC están inquietos ante un escenario que parece no mejorar, pidiendo a gritos la llegada de un nuevo técnico.

Tras la salida de Nicolás Núñez, el interinato de Rodrigo Valenzuela no ha dado soluciones, por lo que ya buscan a un DT. No obstante, por ahora no hay avances y todo sigue siendo un misterio para uno equipo que parece haber perdido la memoria.

Históricos de la UC ruegan por la llegada de su nuevo técnico para salir de la crisis

Osvaldo Hurtado y Rodrigo Gómez conversaron con RedGol sobre el momento que vive Universidad Católica. Para el primero, la única solución es “seguir trabajando, nada más. Hay que buscar los mecanismos para mejorar, no se puede ganar un partido solamente tirando centros”.

Para Arica, es fundamental que la UC encuentre un DT lo antes posible para bajar la ansiedad del plantel. “Están en una etapa de incertidumbre, con un técnico que se fue y no se sabe quién viene. Imagino que en la cabeza de ellos debe haber solo confusión”.

“Esta racha deportiva, con ese tipo de situaciones que no tienes claro quien pueda venir, se dan nombres pero no hay claridad”, añadió.

Para Rodrigo Gómez, más que el arribo de un nuevo DT, es importante el cambio que tuvo el equipo ante Audax Italiano. “Hay un avance en la forma de plantear equipos, jugar con tres volantes te permite competir, tener un poco la pelota. Ahí se ve una mejora, es un cambio fundamental”.

En esa misma línea, destacó el mediocampo de la UC. “Si bien Cuevas no es un volante ni es el adecuado, con Canales y Menossi forman una línea que permite tener posesión. Ahora, hay mucho que mejorar y se necesita urgente un nuevo técnico para instalar una nueva forma de jugar”.

Finalmente, ambos alabaron el nivel de Alexander Aravena, quien fue convocado de urgencia a la selección chilena. “Siempre el Monito. Aravena es el distinto y Zampedri está tratando de empujar, va atrás y está saliendo del margen de su posición, entonces está buscando la forma de mejorar”, lanzó Osvaldo Hurtado.

“Alexander Aravena jugó bien, la dupla Kagelmacher-Ampuero es la mejor de centrales que tiene la UC. Aravena siempre trata de jugar y hacer cosas diferentes”, sentenció Rodrigo Gomez.

¿Qué nombres suenan para llegar a la banca de Universidad Católica?

Universidad Católica ha tenido a varios técnicos en carpeta durante los últimos días. Sin embargo, se conoció que los Cruzados ya están negociando con Gabriel Milito para que tome el banquillo.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica saltará a la cancha a buscar su vuelta a los triunfos para recuperar terreno en el Campeonato Nacional. En la próxima fecha, los Cruzados enfrentarán a Huachipato el fin de semana del 31 de marzo, con horario aún por definir.

