Universidad Católica no logra cortar su mala racha y sigue sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional. Este sábado los Cruzados igualaron sin goles ante Huachipato en un debut amargo para Tiago Nunes.

El entrenador hizo su estreno al mando de la UC pero los pocos días de trabajo se vieron reflejados en la cancha. La situación tiene más que preocupados a los históricos del club, quienes ahora las agarraron con el plantel.

Dardos contra César Pinares y la actitud de los jugadores fueron parte de las quejas de los referentes del elenco de la franja. De hecho, algunos ven un complejo panorama y hasta pierden las esperanzas de una buena temporada.

Históricos de la UC destrozan al plantel

En conversación con RedGol tres históricos de Universidad Católica le dieron con todo a los jugadores del club. Jorge Coke Contreras remarcó que, a pesar del cambio de DT, el equipo no levanta la cabeza.

“Hay que esperar que el entrenador le pueda dar cierto andamiaje, sacarle más provecho a lo que tiene. Uno analiza y se pone a pensar por dónde puede empezar. Vi lo mismo de siempre, incluso situaciones que han tenido han sido mal aprovechadas”, lanzó.

Pero Coke Contreras se fue contra el 10 de la UC, instalando como hombre clave a otro. “No sé si va a tener paciencia con Pinares. El jugador más clarito, para mí, es Canales pero juega más retrasado. Se va a adaptar al juego del brasileño, pero que no le dure mucho la pelota en los pies que es lo importante. Tiene que agilizar porque Huachipato es más directo y Católica intentará ser ese equipo de siempre con buena tenencia, pero tiene que encontrar sorpresa”.

En esa misma línea estuvo Rodrigo Gómez, quien remarcó que “es un técnico nuevo que no ha tenido muchas horas de trabajo. Si bien le llegaron, hubo orden defensivo. Canales y Farías dan una mejora en la recuperación de la pelota, pero queda mucho mucho por trabajar para llegar al nivel que merece la UC, especialmente en la fase ofensiva”.

Eso sí, no dejó pasar al 10 desapercibido. “Si lo conoce y le gusta como juega, pero lo tuvo hace muchos años y el de hoy es otro jugador. Luego se va a dar cuenta que las urgencias son horas, aunque no hay muchas alternativas a Pinares. Él parte con su jugador de confianza pero el desarrollo de su estadía en Chile irá escogiendo a los mejores. No me parece mal”, enfatizó.

Finalmente está Óscar Lihn, quien no se guardó nada. “Cuando vi que jugaba Pinares dije que alguien anda mal. Nada de paciencia, yo creo que hay que ser muy bueno para hacer jugar este equipo. Los veo muy mal, jugadores desmotivados, sin fútbol y mal físicamente. No los veo”.

Para él, las cosas pintan tan mal que no hay ni para ilusionarse en la temporada 2024 de la UC. “Tiago Nunes no sé qué tan bueno pueda ser para revertir esto. Muy difícil cambiar la cosa en tres días, pero no tengo esperanza en esto”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Universidad Católica esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Universidad Católica ha disputado un total de siete partidos oficiales. En ellos ha conseguido un triunfo, tres empates y tres derrotas, con cuatro goles a favor y siete en contra.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica intentará recuperar el rumbo en la próxima fecha del Campeonato Nacional 2024. El sábado 6 de abril a las 17:30 horas los Cruzados chocan con Cobresal intentando alejarse de la zona de descenso.

