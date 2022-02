El volante argentino, que milita en el DC United de la MLS , será el quinto refuerzo de los Cruzados para el 2022. No suma minutos desde septiembre del año pasado.

El mercado de pases en el fútbol chileno se sigue moviendo a solo días del inicio del Campeonato Nacional 2022. Este martes un verdadero bombazo tuvo lugar en San Carlos de Apoquindo, con un anuncio que no estaba en los planes de nadie.

Universidad Católica anunció horas atrás el arribo de Cristián Cuevas como su nuevo refuerzo, pero al lateral se sumó un nombre más. Y es que los Cruzados lograron un acuerdo para uno de los jugadores que más esperaba Cristian Paulucci.

Se trata nada menos que de Yamil Asad, volante argentino de 27 años y que aterriza directamente desde la MLS. El trasandino militó durante la última temporada en el DC United y promete ser una de las sorpresas en el Campeonato Nacional.

El mediocampista fue formado en Vélez Sarsfield y cuenta con un paso en el Atlanta United de Estados Unidos. Tras regresar al Fortín en 2018, logró su salida al cuadro rojinegro de la Major League Soccer, donde permanece hasta hoy.

Su arribo como el quinto refuerzo para Universidad Católica será por un año, con opción de extenderlo por dos temporada más, según detallaron desde el club. Una incorporación que nadie esperaba y que se eleva como la gran sorpresa en San Carlos de Apoquindo.

No suma minutos desde septiembre del 2021

Universidad Católica anunció su principio de acuerdo con Yamil Asad, pero su llegada no está lejos de generar debate en redes sociales. Y es que apenas se confirmó la noticia, de inmediato los hinchas quedaron preocupados por un dato no menor.

El volante no suma minutos en la cancha desde septiembre del 2021. Luego de ser uno de los que gozaba de regularidad en el DC United, tras el duelo del día 11 de ese mes ante el New York Red Bulls, no volvió a ser considerado.

De hecho, desde entonces o no fue convocado o estuvo en el banco de suplentes. En su llegada al fútbol chileno tendrá que pasar por la evaluación del club para conocer las condiciones en que se suma al equipo y si podrá ser alternativa de inmediato.

Por ahora, se espera que su arribo a Chile se concrete en los próximos días. Tras someterse a exámenes médicos, firmará para transformarse de forma oficial en el quinto refuerzo de la UC.