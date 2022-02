Este martes Universidad Católica hizo oficial el fichaje del lateral zurdo chileno Cristián Cuevas, quien viene de jugar durante la última temporada en Huachipato.

El jugador de 26 años, quien viene de salvarse del descenso en la promoción frente a Copiapó, jugará en el noveno club de su carrera, tras pasar por O'Higgins, Vitesse, FC Eindhoven, Universidad de Chile, Sint Truidense, FC Twente, Austria Viena y el equipo acerero.

Su pase perteneció al Chelsea desde 2013, después del Mundial Sub 20 de Turquía, pero nunca alcanzó a jugar un partido oficial por los blues.

En su presentación, señaló: "Cuando me dieron a conocer la chance de venir a Católica no lo pensé ni dos veces. Es el campeón de los últimos cuatro años, y me siento muy contento de estar acá y quiero ser un aporte para el equipo".

"De mi parte van a ver un jugador que no da pelota por perdida, que deja todo en la cancha, muy apasionado, que siempre va a estar dispuesto a dar el 100 por ciento", añadió.

"Darle gracias a los cruzados por el recibimiento y el cariño. Muy feliz de estar en esta institución y esperemos que salga todo bien este año", finalizó.