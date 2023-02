Con 14 muertos y más de 40 mil hectáreas afectadas, el incendio forestal que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío se ha tomado la agenda nacional. Y también en el fútbol, con la incógnita marcada por Ñublense de Chillán en cuanto a su presentación para el duelo ante Colo Colo en el estadio Monumental este lunes, por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

"Uno tiene que empatizar, nosotros estamos aquí enfocados en poder ayudar y el fútbol pasa a un segundo plano", aseguró el técnico Jaime García de cara al desastre. Una opinión que comparte Carlos Chandía, ex árbitro internacional y jefe del referato chileno, y hoy alcalde de la comuna de Coihueco.

"Los futbolistas están preocupados por su gente acá, porque ellos se van y sus familias quedan solas. Entonces, es entendible la posiblidad de que se suspenda el partdo, siempre y cuando lo decida la ANFP. Pero tiene que haber voluntad de Colo Colo en esto", reflexiona Chandía al teléfono rojo de Redgol.

Chandía y Coihueco en acción



En su condición de alcalde de Coihueco, Carlos Chandía ha tenido que encabezar las labores orientadas a colaborar en el control de las llamas y el apoyo a la población afectada, que se suman a la ola de calor que afecta a la zona central del país y amenaza con temperaturas máximas superiores a los 40°C.

"Todos los sistemas y unidades de bomberos y del Ejército están en el bosque. El calor es llevadero, porque estamos acostumrado. No ha sido distinto de otros años. Como afortunadamente en el sector nuestro no ha pasado nada, de aquí salen bomberos y personal de apoyo, disponiendo todo lo que tengamos a mano para ayudar a las comunas vecinas", valoró el edil.

En ese sentido, la ciudad ya está en campaña. "Tenemos el gimnasio para acoger damnificados y en las próximas horas habilitaremos el centro cultural para recibir donaciones y llegar con alimento hasta las familias afectadas", puntalizó Chandía.

Finalmente, el ex árbitro entregó a los lectores de Redgol sus recomendaciones para enfrentar la ola de calor. "No se expongan innecesariamente al sol y preocúpense de no salir a ocupar las carreteras cuando anda todo el mundo corriendo. No arriesgarse, quedarse en la casa y buscar aire fresco", concluyó.