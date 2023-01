Colo Colo corre contra el reloj para poder cerrar su participación en el mercado de fichajes del fútbol chileno antes del inicio de la temporada 2023, que comenzará este domingo 15 de enero con la Supercopa, y bajo ese contexto esperaba poder fichar a uno de sus viejos anhelos: Carlos Auzqui. Sin embargo, el delantero argentino se aleja de los albos debido a la propuesta que hicieron para poder contar con sus servicios. Así, Marcelo Barticciotto aprovecha para disparar con todo.

Según detallaron en Al Aire Libre en Cooperativa, en el Cacique solo tienen como opción viable que les presten al "Perro" y esa es una operación que desde el Ferencvaros de Hungría, club donde milita actualmente el ariete de 31 años, ya les avisaron hace rato que no es factible. Eso sí, ahora los albos volvieron a insistir y recibieron una nueva respuesta negativa.

"El modelo de negocio de Colo Colo es el préstamo. Morón tiene que hacer magia para traer jugadores"

El reporte advierte que desde el Eterno Campeón intentan seducir al jugador para que acepte un préstamo con opción de compra y el principal argumento es que ellos suelen hacer efectivas estas opciones. Sin embargo, eso no asegura que se vaya a concretar y, por ende, apuntan que hoy "Auzqui no viene a Colo Colo y no hay posibilidad de sacarlo" del fútbol húngaro.

Esto obviamente genera molestia en el histórico exdelantero de los albos, por lo que Marcelo Pablo aprovecha de usar los micrófonos del programa deportivo para lanzarse con todo. "No sé si alguien se sorprenderá, el modelo de negocio actual de Colo Colo es el préstamo, no tiene otro modelo", dispara de entrada.

"Colo Colo no va a invertir en compra de futbolistas, y todos los que ha traído a casi todos ha sido con el pase libre o a préstamo, porque no tiene caja y no tiene como invertir, no sé si no tiene o no quiere, pero (Daniel) Morón tiene que hacer magia para traer futbolistas", complementa.

Para cerrar, el recordado "7 del pueblo" deja en claro que "casi siempre es difícil traer a préstamo a un jugador de jerarquía y de calidad porque esos no te los prestan. Entonces no nos sorprendamos que Colo Colo quiera traer a todos los jugadores a préstamo, por eso le cuesta tanto contratar".