Colo Colo vs Huachipato: Fecha, a qué hora y en qué canal ver EN VIVO a los albos y acereros por el Campeonato Nacional

Penúltimo en el Campeonato Nacional y hundido en una crisis futbolística, Colo Colo volverá al Estadio Monumental para recibir a Huachipato en lo que será la decimotercera fecha del torneo.

Y los números no mienten, porque con 11 unidades los albos están estancados en el 17° lugar, claro que con un partido menos tras la suspensión frente a Deportes Antofagasta. La crisis no es menor en el Cacique y solo superan a Deportes La Serena en la tabla. Luego e caer por goleada con Peñarol, Gualberto Jara dirigirá uno que podría ser su último partido.

Gustavo Quinteros aparece nuevamente en el horizonte y pensando en que la Copa Libertadores tendrá una pausa por algunas semanas, parece el escenario propicio para que el Popular de un giro en 180° y traiga a un entrenador que los saque del mal momento.

Complicaciones que podrían extenderse en caso de no obtener un buen resultado con Huachipato. Los acereros están a seis unidades de los blancos en el puesto once. Claro que su realidad tampoco es positiva, esto porque no ganan hace cuatro partidos y en la última fecha igualaron con los papayeros, colistas del Campeonato.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Huachipato por la fecha 13 del Campeonato Nacional?



Colo Colo vs Huachipato se enfrentarán en el Estadio Monumental este sábado 3 de octubre a las 18:30 horas de Chile.

Los albos viven una de sus peores semanas en el año y no ganan ni han marcado goles en tres partidos. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Colo Colo vs Huachipato?



Colo Colo vs Huachipato será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a Colo Colo vs Huachipato?



Si buscas un link para ver en vivo a Colo Colo vs Huachipato por la fecha 13 del Torneo Nacional, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO.