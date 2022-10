Brayan Cortés sufrió una fractura nasal, pero decidió no operarse para jugar los últimos partidos del torneo con Colo Colo. Por eso en Clínica Meds le crearon una máscara especial a su medida para disminuir los riesgos cuando entrene y luego juegue contra Coquimbo.

Brayan Cortés sufrió una fractura nasal luego del choque con Diego Coelho, en el partido entre Colo Colo y Curicó Unido disputado en el Monumental. A pesar de eso, el portero asegura que no se operará antes de salir campeón con el Cacique.

Por lo mismo es que para entrenar y jugar deberá usar una máscara especial, que cubra la zona afectada. Por eso acudió a Clínica Meds para que le fabricaran a su medida este objeto, que lo tendrá más seguro en su regreso a las cancha.

La terapeuta ocupacional de este centro de salud, Yiakelin Rojo, indicó en Las Últimas Noticias que "se utilizan materiales como los termoplásticos, entre otros. Se modelan con temperatura, no requieren un molde".

Agrega que "se calienta y se enfría rápido, por lo que se puede tolerar y se puede moldear según las curvas de la persona. La idea es crear un vacío en la zona afectada para proteger de algún impacto. Jamás va a dejar la punta de la nariz descubierta".

En caso de que reciba un pelotazo o algún golpe de otro jugador, la profesional asegura que "no se quiebra, el material no se rompe. Solamente se daña si queda expuesto a temperaturas muy altas, como que se quede encerrada en un auto. Pero corriendo al sol, no hay problema".

Colo Colo jugará la próxima semana contra Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde espera dar la vuelta olímpica que se le hizo esquiva en el Monumental el domingo pasado.