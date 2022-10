Colo Colo igualó con Curicó Unido 1-1 y se quedó con las ganas de ser campeón, pero también con rabia por el arbitraje de Julio Bascuñán. Desde el Cacique se quejaron públicamente del desempeño del juez, especialmente en jugadas como la que protagonizaron Diego Coelho y Brayan Cortés.

Cuando el segundo tiempo recién comenzaba y ya había ocurrido una mano que no fue revisada por el VAR, el uruguayo fue a pelear un balón con el arquero, que tenía la pelota en sus manos. El impulso hizo que el delantero impactara fuertemente al Indio, quien estuvo largos minutos en el piso y debió ser atendido por el cuerpo médico.

Desde Colo Colo esperaban que esa jugada terminara, por lo menos, con una amarilla para Diego Coelho, pero no fue el caso. Julio Bascuñán no dudó en seguir con las cosas tal como estaban, desatando la ira de los albos, que esperan por los exámenes de Brayan Cortés para saber si sufrió una fractura.

Tras el encuentro y en conversación con DirecTV, el jugador de Curicó Unido sacó la voz. Asumiendo su responsabilidad, dejó en claro que nunca tuvo la intención de ir a agredir al portero y mucho menos que terminara como lo hizo, sangrando y con posibilidades de tener una lesión mucho peor.

"Quiero conseguir el teléfono de Brayan para preguntarle cómo está", reconoció antes de explicar la jugada. "Quise frenar y no pude, fue un choque futbolístico, miré el balón, a mí también me afectó, tuve que salir por la hinchazón de la pierna".

En esa misma línea y abordando el arbitraje de Julio Bascuñán, Diego Coelho no se hizo problemas. "No creo que haya incidido, fueron algunas decisiones polémicas, creo que pudo ser roja la de (Óscar) Opazo y el penal de Ronald (de la Fuente), creo que no era. Pero son las decisiones del árbitro ellos interpretan en el momento".

Diego Coelho, su amistad con Maxi Falcón y los objetivos de Curicó Unido

Uno de los duelos que animaron el partido entre Colo Colo y Curicó Unido fue el que tuvieron Diego Coelho con Maximiliano Falcón. Ambos jugadores comparten una amistad desde hace años, pero que queda de lado cuando hay que jugar.

"Somos amigos de Nacional en las juveniles, tenemos una gran relación. Dentro de la cancha nos olvidamos de todo, cada uno quiere ganar. Nos puteamos, pero todo queda dentro de la cancha", enfatizó.

Tras ello, Diego Coelho abordó lo que le espera a Curicó Unido. "Tenemos nuestros objetivos muy claros, estos iban cambiando fecha a fecha. Hoy queríamos sumar porque Ñublense había empatado. Nuestra mentalidad es sacarle la diferencia a Ñublense e ir con todo al choque contra ellos".

Finalmente destacó el momento que viven los Torteros en esta temporada. "Somos el segundo ataque más goleador del torneo, nos hace creer que podemos en cualquier momento hacer un gol. Lo de Fabián Cerda es increíble hoy y también las veces que nos ha salvado en el torneo", cerró.