Brayan Cortés asistió este martes a Clínica Meds para evaluar la lesión nasal que sufrió en el partido ante Curicó, luego de que el delantero Diego Coelho lo chocara de manera vehemente. A la salida del recinto, el Indio comentó que se encuentra mejor de lo esperado.

"La verdad es que es poco el dolor, esperé que me doliera más, pero solo es en el contacto", manifestó por lo que su nariz quebrada no será impedimento para poder jugar la próxima semana contra Coquimbo, donde el Cacique puede resultar campeó.

"La decisión siempre estuvo tomada y es de jugar, por ningún motivo voy a querer parar, menos en esta instancia donde todos queremos conseguir el objetivo final, en la que estamos muy cerca", indicó el iquiqueño.

Agrego que "ahora solamente pienso en terminar el campeonato y luego voy a operarme", dejando claro que prefiere soportar las molestias por algunos días pero no perderse el encuentro decisivo ante los piratas.

Sobre la jugada con Coelho, el arquero contó que "no hubo mala intención del jugador, más que nada fue una jugada peligrosa, Aunque para mí era perfectamente una amarilla, como en el caso de la jugada de Juan Martín Lucero".

Sobre lo mismo dijo que "son jugadas del partido, ya hablé con el jugador y no hubo intención. En el momento sentí un golpe fuerte, no sabía con quién me había pegado porque no paraba de sangrar y me dolía un montón".