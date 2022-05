Colo Colo sigue trabajando antes de viajar a Perú para ir a buscar tres puntos clave en la Copa Libertadores. Este jueves el Cacique cierra la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo continental visitando a Alianza Lima.

El equipo de Gustavo Quinteros está en el segundo lugar y, de ganar en el vecino país, pondrá un pie en los octavos de final del certamen. Es por ello que los albos esperan ir con lo mejor que tienen para lograr el objetivo, aunque en la previa tienen una gran duda: Brayan Cortés.

El arquero y una de las figuras en la última temporada de Colo Colo tuvo que ser reemplazado en el duelo frente a River Plate, luego de sufrir un duro golpe en su cadera. La situación llevó a que tenga que hacer trabajos con menor carga y dejando hasta última hora su opción de estar contra Alianza Lima.

Si bien Omar Carabalí cuenta con el respaldo de todo el plantel, lo cierto es que el gran momento que atraviesa el Indio lo ha transformado en una pieza clave. Es por ello que los jugadores ruegan por buenas noticias antes del choque del jueves.

Así lo dejó claro este martes Gabriel Costa, que en conferencia de prensa abordó lo ocurrido con Cortés. "Para nosotros Brayan es muy importante, como todos los compañeros que están preparados para afrontar el partido, sea campeonato o Libertadores. Estamos felices por el compromiso de todos los compañeros".

Pero pese a recalcar que el plantel confía en el que esté disponible para el encuentro, el extremo dejó claro que quiere contar con el Indio frente a Alianza Lima. "Esperamos que Brayan se pueda recuperar de la lesión. Se está preparando. Hay que esperarlo".

Gabriel Costa feliz de su momento en Colo Colo

Luego de meses lejos de las expectativas, Gabriel Costa por fin disfruta de un buen momento en Colo Colo. El uruguayo-peruano llegó con Mario Salas, pero no fue hasta el arribo de Gustavo Quinteros que comenzó a mostrar las credenciales que lo tiene como seleccionado.

"Me siento muy feliz en Colo Colo. Me he preparado para estar a este nivel y seguir creciendo, siento que no tengo límite. Me tocó estar en los momentos más difíciles del club, afrontar esos desafíos. Aproveché las oportunidades, me preparé y gracias al tiempo puedo estar a este nivel. Estoy orgulloso de mi trabajo y de lo que pude hacer. Me siento feliz", señaló Basilio.

Consultado por donde se siente más cómodo dentro de la cancha, Gabriel Costa enfatizó que "no es tan importante donde me sienta mejor, sino donde puedo ayudar al equipo. Tengo que darle una mano al equipo, ayudar en cualquier situación y estar preparado. El equipo tiene esa dinámica y predisposición para encontrar la pelota y buscar los espacios para atacar".

"Sinceramente, prefiero jugar en cualquier lado para que al equipo le vaya bien y yo le pueda dar una mano", sentenció.