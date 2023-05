Boca Juniors sentenció a Colo Colo con un gol del colombiano Sebastián Villa. El rapidísimo extremo marcó el definitivo 2-0 de los Xeneizes en el estadio Monumental por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

Si bien los albos no pudieron convertir goles en su casa, sí tuvieron un delantero muy incisivo que exigió al máximo a los dos defensores centrales del cuadro rival: Damián Pizarro, quien demostró su potencia física para pasar por arriba de Facundo Roncaglia y aguantar a Nicolás Figal. Pero no pudo convertir dos ocasiones de gol que dispuso.

En ambas, perdió el duelo ante Sergio Romero, subcampeón mundial con Argentina en Brasil 2014 y vicecampeón de ambas Copas América que la Roja tiene en su palmarés. Primero, un achique algo afortunado de Chiquito. Y segundo, un remate muy potente, pero directo al cuerpo del experimentado arquero de 36 años, quien bloqueó la bola con el pecho.

Todo esto fue visto en detalle por Claudio Borghi, quien estuvo muy pendiente al partido del Cacique y la escuadra adiestrada por Jorge Almirón. El Bichi conversó con RedGol y se refirió a algunas cuestiones que el "9" colocolino debe pulir para llegar a ser un atacante temible.

"Las cosas las está haciendo bien, no olvidemos que es joven todavía y las responsabilidades que está tomando son demasiado grandes. Debe aprender, seguir creciendo. A veces esta obligación de marcar hace que patee sobre cosas que no tiene que patear, sobre los arqueros, sin apuntar ni mirar", le contó el ex DT de Colo Colo y de Boca a nuestro querido Paulo Flores.

Borghi: "El finiquito lo da el tiempo, no se logra de un día para otro"

Por cierto, Claudio Borghi prosiguió con sus consejos para Damián Pizarro, quien se ganó el puesto en el equipo titular de Colo Colo pese a que la gerencia deportiva de Blanco y Negro fichó a Leandro Benegas y al paraguayo Darío Lezcano para afrontar la campaña 2023.

"Eso se lo da el tiempo, no se logra de un día para otro. Deberá seguir trabajando. El finiquito no es algo que sea natural, hay algunos jugadores que lo pueden hacer. Es tiempo. Y el resto se trabaja, fundamentalmente no apuntarle al arquero, tirar donde uno cree o quiere tirar el balón", apuntó el Bichi, campeón mundial con Argentina en la Copa del Mundo de México '86.

Y agregó que "eso es mucha práctica, muchos enfrentamientos con porteros para tomar decisiones adecuadas". ¿Tendrá su revancha el "9" ante Audax Italiano? Si sigue la lógica, todo parece indicar que sí. Habrá que ver si estira su registro goleador en el Campeonato Nacional 2023, que por ahora contabiliza un gol ante Cobresal.