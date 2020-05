Borghi desclasifica: “Colo Colo estuvo a punto de desaparecer y no solo hablo del 2002, sino que más adelante también”

La gran mayoría de los hinchas de Colo Colo recuerdan el título del 2002, pero no por los nombres de los futbolistas o por una campaña avasalladora, sino por el sentido de unión que existió entre el club, sus futbolistas y los fanáticos para que pudiese salir de la quiebra económica que atravesaban.

En ese contexto, las palabras de Braulio Leal en Pelota Parada de CDF afirmando que “el título del 2002 sirvió para que Colo Colo no desapareciera” fueron motivo para que fuese consultado Claudio Borghi sobre el tema y contase su verdad del tema.

“No sé si hubiese desaparecido el club, pero yo estuve el 2001, en el periodo de quiebra, y la verdad es que no teníamos absolutamente nada. Lo comenté alguna vez: nos cortaban el agua para que los jugadores no se bañasen; no había hoteles que nos recibieran, porque había cheques tirados que no habían podido ser cobrados. Muchas personas colaboraron para que las pensiones funcionasen y los jugadores pudiesen estar y comer”, parte relatando en Todos Somos Técnicos de CDF.

"El título del 2002 sirvió para que no desapareciera"

“Yo no manejaba más información de la que estoy diciendo, de que sufríamos día a día, pero Colo Colo estuvo en varios periodos a punto de desaparecer y no solamente te hablo del 2002, sino que más adelante también estuvo en periodos económicos muy malos que yo no sé si la palabra adecuada es desaparecer, pero sí que cambiaron el rumbo completamente de lo que es un club muy poderoso, a un club que quizás debería comenzar de nuevo. Desaparecer nunca, pero sí complicado con lo que tiene relación con la economía de esos años”, sentenció.