Borghi se calienta por dichos de Borgetti sobre Humberto Suazo: “Dame a Chupete así, me salvo el c*lo varios partidos”

Jared Borgetti encendió la mecha con picantes declaraciones sobre Humberto Suazo, con quien compartió en 2008 en Monterrey. “Si él se hubiera preocupado por ser más profesional habría sido un gran jugador, hubiera llegado a Europa sin ningún problemas. Aunque estuvo (en Europa), nunca quiso ser más”, lanzó.

Esto no le cayó para nada bien a Claudio Borghi, quien en Todos Somos Técnicos de CDF dijo que “me preocupan estas declaraciones. Yo soy gordo, hace muchos años tengo esta condición y no por gusto. Las mujeres no me dicen si estoy gordo, flaco, alto o bajo. Los hombres sí. Me preocupa por ellos”.

Jared Borgetti con Chupete Suazo en el Balón de Oro de México de 2011. Fueron compañeros en Monterrey en 2008.

“Podemos tener muchos cambios, de equipo, de pareja, de barrio, de gustos de comidas, perfumes, pero lo genético no se cambia. Y este gordo, que dice Borgetti y me imagino que a eso se refiere, dame tres de estos gordos. Si me pasas uno de calugas, digo no. Dame al gordo, el pelado que hace goles”, profundizó.

Y no se quedó ahí. “Borgetti debe verse y quizás tuvo otro físico, fue un goleador histórico y debe pensar ‘cómo este gordo puede ser mejor que yo aún siendo gordo’”, disparó.

Para ejemplificar, usó a Arturo Vidal. “Uno de los grandes problemas de Vidal es la envidia de sus colegas que dicen ‘cómo es que este tipo con tantos problemas pueda ser tan bueno siendo que lo acusan de malos comportamientos y yo que me cuido mucho, no le llego ni a los talones’”, meditó.

Finalmente, el Bichi pidió que “dejemos circular a la naturaleza y si a estos goleadores los hizo gordos, bienvenido sea. No quiero un Chupete alemán, ni francés, ni italiano. Me gusta el Chupete de San Antonio que nos dio muchísimos alegrías. A mí me salvó el culo en muchos partidos. Me preocupan esos comentarios cuando alguien ve más o menos gordo a las personas”.