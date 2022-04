Colo Colo enfrenta a River Plate esta noche en Copa Libertadores, y Marcelo Barticciotto asegura que el elenco Millonario ya no es el cuco que le ganó el torneo a Boca Juniors o que llegó a la final ante Flamengo hace algunos años.

Colo Colo enfrenta este miércoles a River Plate en el estadio Monumental, partido donde chocarán los dos punteros del Grupo F de Copa Libertadores. Por lo mismo es un buen parámetro para medir el real nivel que tiene el Cacique en este torneo, debido a la envergadura del rival.

Marcelo Barticciotto comentó al respecto el gran deseo que espera de Colo Colo. "Que pueda equipararlo en lo intenso que es el equipo de Gallardo y en las reconversiones, para defenderse rápido y hacer lo mismo en ataque. A simple vista puede ser eso", dijo en Radio Cooperativa.

Luego el Barti comentó que "se debe ser precisos en los pases, no perder la pelota en zona peligrosa y defensivamente ser muy sólido. Tiene que jugar un partido perfecto Colo Colo"

El campeón de América de 1991 añade que "River te genera muchas situaciones de gol, ha andado mal porque no las ha convertido. Pero es muy profundo".

Eso sí, sostiene que el poderío de River es diferente al de hace algunos años: "Creo que River no está en su mejor momento, pero no es el mismo River que ganó la Copa o perdió la final. Está unos escalones más abajo, tiene jugadores jóvenes que recién empiezan como Simón o Fernández, que son buenos jugadores, dicen que los ve del City, pero no tienen el mismo bagaje del River de antes".

Para Barti, lo fundamental es cuidar el esquema ofensivo de los trasandinos. "Debe tener cuidado con el pase entre líneas, que parte con Paulo Díaz, quien no juega hacia los costados, pues mete pases a los volantes. Si controlan y giran, será peligroso. Pavez y Fuentes no pueden dejar que hagan ese juego. De la Cruz también tiene mucha dinámica y movilidad. Arriba Suárez y Álvarez son potentes, además no juegan como 9 fijo".

Finalmente comentó que "Colo Colo tiene que salir a buscar el partido, pero tiene que saber defenderse. Si Colo Colo pierde acá, no le sirve de nada haber ganado en Brasil. Después tiene dos partidos de visita, que son complejos, más allá de que uno dice que Alianza es más sencillo".