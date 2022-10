Colo Colo estuvo a punto de ganar el partido. Pero también de perderlo. De hecho, las ocasiones más claras del partido fueron para la Universidad Católica, que hizo figura a Brayan Cortés con sus achiques y le provocó un susto tremendo al Cacique en la última jugada del encuentro, que terminó con Emiliano Amor estrellando el balón contra su propio arco.

"No pudimos ganar, pero estuvimos a punto. Se jugó bien, pero hay que ganar el próximo partido", manifestó el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien se refirió al remate de Gabriel Costa que dejó parado a Matías Dituro y estuvo a punto de entrar a la portería cruzada. "De lejos quería que fuera gol, pero no podía mirar bien. No me gusta mucho opinar de los arbitrajes", expresó el timonel de la concesionaria.

Pero no se quedó sólo con eso. También vislumbró el partido frente a Curicó Unido que sostendrá el Cacique en la 27° jornada del Campeonato Nacional 2022, cuando puede concretar la tan ansiada estrella 33 en el palmarés.

"Habrá bastante ansiedad. Tendremos días terribles de aquí al domingo y concretar lo que hemos trabajado durante el año. Estamos muy conformes con lo hecho en el campeonato, son muchos años sin ser campeón ni ganar un torneo largo. El plantel está muy concentrado, ojalá pueda conseguirlo", afirmó el empresario nacido en 1952 en alusión al duelo frente a los Torteros, por ahora sublíderes del certamen, que se jugará el 9 de octubre en Macul a las 17:30 horas.

Presidente de ByN valora la seguridad y vuelve a hacer un llamado

El empate entre Colo Colo y la Universidad Católica se jugó con casi 40 mil personas en el estadio Monumental. Y si bien no hubo incidentes mayores fuera del recinto, dentro de él se repitieron algunos hechos, como que hinchas del sector Galvarino buscaron pasar hacia otro lado.

"Tengo información de que anduvo todo muy bien, bastante tranquilo con eso, hace tiempo que no jugábamos ante 40 mil personas. Todo lo que podamos hacer en seguridad lo seguiremos haciendo", expresó el mandamás de Blanco y Negro.

Pero Alfredo Stöhwing no se quedó con eso y volvió a hacer un llamado a Carabineros de Chile. "Estamos viviendo un momento difícil en todo tipo de espectáculo. Quiero que entre la policía al estadio nuevamente, que es lo que hacen los países del primer orden", cerró el ingeniero comercial nacido en Valdivia, quien también es director ejecutivo de la Compañía de Seguros Continental.