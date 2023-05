Agustín Chiqui Bouzat apuesta a pelear el título con Colo Colo: "Vamos a ser candidatos"

Pese a que Colo Colo no pudo vencer a Unión Española, el Chiqui Bouzat tiene plena confianza en que el equipo peleará por el título. "Le agradezco al equipo, me siento con mucha confianza", dijo el ex Boca Juniors.