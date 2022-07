Colo Colo recibe este sábado 23 a Huachipato por la fecha 19 del Campeonato Nacional, el último partido del Cacique antes del Superclásico frente a Universidad de Chile. La U por fin encontró escenario y el derbi nacional se disputará en el estadio Fiscal de Talca.

Y el refuerzo albo, Agustín Bouzat, ya piensa en lo que será el partido más importante del fútbol chileno. El encuentro enfrentará a un Colo Colo que lucha por mantenerse en la punta de la tabla camino al título frente a una Universidad de Chile que se mantiene peleando con sus propios fantasmas.

“Jugar un Superclásico a uno le genera expectativa, un plus y son partidos que todos queremos participar. Para mí estar recién llegado, y tener esa posibilidad, es muy lindo. Ojalá pueda ser parte de un clásico tan histórico. Quiero jugarlo y ganarlo, sería lindo, un puntapié importante para nosotros”, dijo Bouzat en conversación con Radio Cooperativa.

Agregó que “es una llegada reciente la mía y no sería prudente hacer un análisis, pero se ve competitiva la liga chilena, los equipos saben lo que quieren, el ritmo de juego es alto, y obviamente la exigencia va a ir incrementando a medida que finalice el torneo”.

Sobre su presente en el Cacique y sus primeras semanas en el estadio Monumental, el delantero argentino de 28 años manifestó que “a medida que pasen los entrenamientos y partidos, y nos vamos conociendo más con los compañeros, y vaya asimilando la idea del entrenador, se verá un funcionamiento mejor. Hasta el momento me he sentido bien, la verdad, venía de no sumar tantos minutos en Argentina y uno empieza de menos a más a sumar minutos y agarrar ritmo”.

Bouzat sentenció que “me he sentido bien con los compañeros y lo que el técnico pide, y eso me da confianza. Estoy tranquilo y trato de no ponerme ansioso con el rendimiento, me voy sintiendo cómodo. Me ha sorprendido el grupo, tanto en lo futbolístico como lo personal, en definitiva es lo más importante, me han recibido bien, son humildes, con mucho compromiso y va por encima de las características futbolísticas de cada uno”.