Colo Colo buscó un defensor central en esta ventana de pases. De hecho, el Cacique estuvo a punto de fichar al argentino-chileno Ramiro González, pero el ex zaguero de Talleres de Córdoba no superó los exámenes médicos. Días después, fue contratado por Platense, aunque los problemas físicos no le han permitido estrenarse en el Calamar.

Pero el nombre del ex León de México y Unión Española, quien a inicios de año dejó literalmente plantado a Palestino, no fue el único que figuró en la lista que manejaba la gerencia deportiva de Blanco y Negro para las transacciones entre mayo y julio. Otro de los apuntados fue el capitán de Cobreloa, Rodolfo González.

El Rolo fue quien reveló esa intención, que no pasó de un sondeo. "Hubo un acercamiento, pero no fue nada serio. Estoy ciento por ciento enfocado en Cobreloa para lograr el ascenso", dijo en conversación con En La Línea el zurdo marcador, quien volvió esta temporada a los naranjas luego de cinco campañas en Cobresal.

Ya fuera de ese tema, González sigue con las esperanzas intactas de conseguir el ansiado ascenso con Cobreloa, que el 30 de abril de 2015 sentenció su descenso a la Primera B y no ha podido regresar a la élite del fútbol chileno. "Hay que seguir en este camino, que queda mucho y va a seguir siendo duro, difícil, pero creo que vamos a estar bien para afrontar la recta final", afirmó el ex Deportes Antofagasta.

El siguiente desafío de la escuadra adiestrada por Emiliano Astorga es por la 21° jornada del Campeonato Ascenso Betsson. Este domingo 24 de julio, desde las 12:30 horas, recibirá a Rangers de Talca en el estadio Zorros del Desierto con un solo objetivo en mente: recortar los 11 puntos que Magallanes le lleva al conjunto calameño, único escolta de la división.