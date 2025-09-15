El youtuber argentino JoacoSantos se caracteriza por mostrar cómo se organizan las diferentes hinchadas en el mundo. Y en los últimos días exhibió videos de las barras de Universidad de Chile y Colo Colo.

Grabó los Superclásicos jugados en el Nacional y en el Monumental, aunque con alguna polémica de por medio. Esto porque a muchas personas no les gusta que se muestre ese mundo.

El creador de contenidos así lo describió. “Quizás uno de los videos que más dudé en hacer debido a las amenazas fue el de la Garra Blanca. Hubo una concreta, que me dijo que iba a terminar muerto. Quizás es una persona que está detrás de una computadora bardeando, pero también está la posibilidad que sea un loco, que realmente me hiciera daño porque sí”, señaló en primera instancia.

“Vamos paso a paso. Hablo con la Garra Blanca hace dos años, le mando mensajes y la organización de la Garra Blanca me dijo que no. Volvimos a hablar en febrero, que no había interés y era respetable. Grabo con Los de Abajo y fue una catarata de insultos, diciéndome que no iba a pisar la Garra Blanca“, señala.

Joaco Santos estuvo junto a la barra de Colo Colo y U de Chile

La realidad que hay entre las barras de U. de Chile y Colo Colo

Santos señala un asunto que origina muchos conflictos. “Esto me hace dar cuenta que hay una guerra por una camiseta o por la otra, es una locura. Yo no soy barra y no concibo que alguien pueda perder la vida por una camiseta, sinceramente. Pero esto va más allá de eso. Los grupos que suelen robar trapos están en guerra”, establece.

Luego indica que “desde ese punto de vista, entiendo que al hincha no le parezca, pero yo hago contenido de inmersión. Soy un barra con ustedes, de mostrar a la gente actuando como ustedes, por el trabajo que se hace antes de los partidos, varias horas antes. Yo lo actúo, cómo lo voy a hacer sin la camiseta del equipo. La mayoría entiende lo que es ser un barra de Colo Colo, U. de Chile u otro equipo”.

Indica que en la Garra Blanca “no hay un verticalismo. Varios grupos toman decisiones. Al hablar con la barra, me dicen que hay algunas facciones que estaban en desacuerdo, de hecho sacan un comunicado en contra mío, en contra de youtubers. Entonces fue una decisión de importancia. Sabía que mucha gente no me quería, pero no veía por qué me harían daño, porque me manejo con respeto”.

“Hablé con la Garra y me dicen ven, que estará todo bien. Empiezo a grabar en los barrios, la gente de 10 en La Victoria, en Cerro Navia, Pudahuel, la mayoría entendía. Por eso pienso que muchos hablan a nombre de la barra, pero no son de la barra. Me ponen dos personas a respaldarme en el estadio. A lo más alguno me empujaba y listo, entonces no se le graba. No pasa nada”, siguió con su relato el trasandino.

Cuenta que haber hecho el video con Los de Abajo fue bueno. “Me dicen grabaste con la U, queremos que grabes con nosotros. Si no la voz del barrismo en Chile será la de la U y cada uno tiene su visión. Eso me pareció inteligente, que me hayan invitado. Me pasó en Cali lo mismo. Entienden que es contenido”, dice.

La recepción fue buena. “Los líderes bien, algunos me decían que estaban en contra que viniera, pero que me sintiera cómodo. Por eso agradezco a los hinchas. Y muchos nenes, pibes, adolescentes, me decían que está bueno. Entiendo también a las viejas generaciones. Pero también vi a muchos grabando con celulares, por eso por otro lado deben estar en YouTube o TikTok”, señala.

Finalmente dice que “mi cámara está a disposición para que muestren su pasión. Eso es lo lindo. Creo que ese es el aprendizaje, mi último fin es que una camiseta no te define y no vale la pena matar por una camiseta. Esto es más que fútbol, muchos no ven el partido, es sentido de pertenencia por el club y la barra. Tienen muchas amistades alrededor de esto”.

