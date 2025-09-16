Pronósticos Bayern Múnich vs Chelsea: los Blues visitan Alemania para medirse con los Bávaros

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Bayern Múnich vs Chelsea, en la primera fecha de la Champions League.

La fase de liga de la UEFA Champions League ya está en marcha y la primera jornada ofrece duelos que podrían ser finales entre gigantes. Uno de ellos será Bayern Múnich vs Chelsea, que se enfrentarán este miércoles en el Allianz Arena.

El partido promete ser espectacular: los Bávaros llegan sin derrotas, tras conquistar la Supercopa ante Stuttgart y ganar sus cuatro compromisos en la Bundesliga, mientras que los Blues también mantienen su invicto en la Premier League, con dos triunfos y dos empates en sus primeras presentaciones.

En la previa del enfrentamiento, nuestro experto te entrega los tres mejores pronósticos para que contemples antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Bayern Múnich vs Chelsea

Anotará en cualquier momento: Harry Kane 1.87 Anotará o dará una asistencia: João Pedro 2.27 Córners de Bayern Múnich: Menos de 5.5 1.82

Harry Kane va por la bota de oro

Harry Kane inicia una nueva campaña de Champions League con el objetivo de cortar su carrera sin títulos internacionales, pese a sus brillantes rendimientos. En la temporada pasada anotó 11 tantos en 13 partidos, aunque no le alcanzó para quedarse con el título de máximo goleador del certamen.

En este arranque de temporada con los Bávaros ya suma ocho goles en cinco encuentros: un doblete ante Hamburgo y un hat-trick frente a Leipzig en la Bundesliga, otros dos tantos contra Wehen en la DFB-Pokal y una anotación en la Supercopa frente a Stuttgart.

El artillero de Bayern Múnich, ex Tottenham, le marcó a Chesela en ocho ocasiones.

Anotará en cualquier momento: Harry Kane – 1.87 en Betano

La estrella de Chelsea: João Pedro

João Pedro no tardó en brillar con Chelsea: marcó un doblete frente a Fluminense en la semifinal del Mundial de Clubes, en apenas su segunda aparición con el primer equipo, y liuego, marcó en la final contra PSG.

No conforme con ello, el delantero brasileño de 23 años lleva dos goles y tres asistencias en cuatro partidos de Premier League.

Anotará o dará una asistencia: João Pedro – 2.27 en Betano

Menos de seis córners para el Bayern

A pesar del dominio de los Bávaros, sobre todo en el Allianz Arena, no superaron la línea de los cinco saques de esquina a favor. A su vez, en tres de sus cuatro encuentros en la liga inglesa, los Blues registraron menos de seis córners en contra.

Córners de Bayern Múnich: Menos de 5.5 – 1.82 en Betano

Cuotas en Bayern Múnich vs Chelsea

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Bayern Múnich vs Chelsea: últimos partidos