Pronósticos PSG vs Atalanta: sin Dembélé, el campeón comienza la defensa del título

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en PSG vs Atalanta, por la jornada 1 de la UEFA Champions League.

Paris Saint-Germain, campeón de la última Champions League, comenzará con la defensa del título cuando reciba a Atalanta en el Parque de los Príncipes. El equipo de Luis Enrique, que se quedó con la Supercopa de la UEFA al vencer a Tottenham, llega al primer duelo de la máxima competición europea tras conseguir un puntaje perfecto en sus cuatro actuaciones de Ligue 1, pero con bajas sensibles, como la de Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

El cuadro italiano también está invicto en el inicio de la Serie A, ya que igualó 1-1 en sus dos primeras presentaciones, ante Pisa y Parma, y superó a Lecce por 4-1 en su encuentro más reciente.

En la previa de este partido, nuestro experto te brinda los tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en PSG vs Atalanta

Anotará o dará una asistencia: Bradley Barcola 1.91 Tiros al arco de Achraf Hakimi: 1+ 1.70 Atajadas de Lucas Chevalier: 3+ 2.32

Barcola brilla en el inicio de la temporada

Bradley Barcola es uno de los mejores jugadores de PSG en el comienzo de esta temporada, ya que anotó tres goles en sus últimos dos partidos (contra Toulouse y un doblete frente a Lens). Su protagonismo aumentará inevitablemente con las bajas de Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

Además, se destacó en la fecha FIFA con la Selección de Francia: marcó contra Islandia y asistió ante Ucrania.

Anotará o dará una asistencia: Bradley Barcola – 1.91 en Betano

Hakimi sorprende en el ataque parisino

En la última temporada, Achraf Hakimi fue muy importante en el ataque del equipo de Luis Enrique, con contribuciones en momentos clave. Registró 11 goles y 14 asistencias en 55 encuentros. En ese número de juegos, remató al arco en 38 oportunidades.

Tiros al arco de Achraf Hakimi: 1+ – 1.70 en Betano

Chevalier tiene trabajo en el arco de PSG

Lucas Chevalier se transformó en el portero titular de PSG con la partida de Gianluigi Donnarumma a Manchester City. El arquero del elenco parisino registró al menos tres atajadas en sus dos compromisos recientes de Ligue 1.

Atajadas de Lucas Chevalier: 3+ – 2.32 en Betano

Cuotas en PSG vs Atalanta

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

