Pronósticos Liverpool vs Atlético de Madrid: por la Champions League, se renueva la ilusión en Anfield

RedGol te comparte los mejores pronósticos deportivos para apostar en Liverpool vs Atlético de Madrid, en la fecha 1 de la Champions League 2025/26.

Este miércoles a las 16:00 horas, Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en uno de los mejores partidos de la fecha 1 de la Champions League 2025/26. Los de Arne Slot son favoritos para lograr el triunfo, lo que renueva la ilusión en Anfield, en una campaña en busca de la orejona.

Los Reds ganaron sus cuatro partidos en el inicio de la Premier League, mientras que los Colchoneros sumaron un triunfo, dos empates y una caída en el comienzo de la liga española.

En la antesala de este compromiso, nuestro experto te comparte los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Liverpool vs Atlético de Madrid

Anotará en cualquier momento: Mohamed Salah 1.88 Goles en el primer tiempo de Atlético de Madrid: Más de 0.5 2.65 Tarjetas de Liverpool: Más de 1.5 1.83

Nada mejor que contar con depósitos rápidos y seguros, por ello, es útil revisar la guía de métodos de pago en Betano con el detalle de las alternativas para cargar una cuenta y realizar transacciones sin complicaciones.

Las estadísticas de Salah con Liverpool y en la Champions League

Mohamed Salah anotó el único gol de Liverpool contra Burnley, para el cuarto triunfo consecutivo en la Premier League. El egipcio había celebrado un tanto ante Etiopía en la fecha FIFA, y en la primera jornada de la liga frente a Bournemouth.

Marcó tres goles en la edición pasada de la Champions League y, en total, suma 51 conquistas en la competición.

Anotará en cualquier momento: Mohamed Salah – 1.88 en Betano

El Colchonero golpea fuerte de entrada

A pesar de haber ganado solo uno de sus cuatro partidos en el arranque de LaLiga, el Atlético de Madrid de Diego Simeone logró marcar al menos un gol en el primer tiempo en cada uno de ellos.

Goles en el primer tiempo de Atlético de Madrid: Más de 0.5 – 2.65 en Betano

Una primera fecha intensa

En tres de sus cuatro presentaciones en la Premier League, los Reds de Arne Slot recibieron al menos dos tarjetas.

Por su parte, los cuatro rivales de los Colchoneros en LaLiga, vieron más de una cartulina.

Tarjetas de Liverpool: Más de 1.5 – 1.83 en Betano

Cuotas en Liverpool vs Atlético de Madrid

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Liverpool vs Atlético de Madrid: últimos partidos