La rivalidad entre Colo Colo y Universidad de Chile entrega siempre historias increíbles, prueba de ello es la confesión que hizo el reconocido comentarista Héctor “Tito” Awad.

El comunicador fue el invitado de esta semana en “El Late de Florete” de RedGol, junto a Paulo Flores, donde comentó su particular forma de vivir los Superclásicos.

En la charla, Tito Awad fue muy sincero y confesó que si bien siente respeto a su persona, de parte del hincha de Colo Colo, goza más cuando pierden los albos que si gana la U.

¿Cómo vive Tito Awad la rivalidad entre Colo Colo y la U?

“Siento un respeto de parte de ellos (hinchas de Colo Colo) hacia mí persona fíjate. En la calle me he encontrado con varios colocolinos y me dicen ‘sabe que don Tito, usted sabe yo odio a todos los chunchos, pero usted es el único chuncho que me cae bien, el único que dice las cosas como son, no esconde nada’”, parte diciendo el comentarista.

En esa línea, Awad admite que “en algunas ocasiones hago comparaciones con la contra (Colo Colo). La acabo de hacer el fin de semana cuando me digo que la U no tiene plantel y en Colo Colo juegan con Thompson, Pizarro y la Joya Palacios. En el mediocampo están Pavez con el Vicho y arriba Gil, que es la mitad de lo que era hace dos años. ¿Y ese equipo es mejor que el nuestro? ¡No!“.

Tras ello, la histórica voz del fútbol alemán en la TV chilena lanzó su confesión: “tengo que hacer la comparación y sé que le duele a los hinchas de la U, pero tengo que compararme con alguien que está a mi par. Él es mi rival, Colo Colo es mi rival. Yo Pablo, a veces gozo más viendo perder a Colo Colo, que viendo ganar a la U (ríe)”.

¿Qué piensa Tito Awad de los últimos partidos entre Colo Colo y la U?

Durante la charla, que está disponible en todas las plataformas digitales de RedGol, Tito Awad abordó la actual supremacía que tiene Colo Colo sobre la U en el historial de los Superclásicos.

“En los últimos cuatro años no puedo contar nada po’ weón, no puedo contar nada (ríe), pero por lo menos una vez tuvieron el partido de definición con la Universidad de Concepción. Ahí yo digo que la U. de Conce no entró a la cancha po’ weón. Lo voy a decir así de pasada nomás”, repasó el comunicador.

Revisa el episodio del “Late de Florete” con Tito Awad