La Liga de Ascenso está más competitiva que nunca en la temporada 2026 y hay varios equipos que son candidatos para subir. Uno de los apuntados a pelear arriba, Magallanes, se queda sin entrenador.

La Academia, que viene de empatar 1-1 ante Cobreloa el pasado lunes por la quinta fecha, está cerca de ver partir al director técnico Miguel Ponce, quien tiene una jugosa oferta del extranjero.

El Chueco, que tiene a Magallanes en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Primera B con 8 puntos, está muy cerca de volver a Bolivia y tomar las riendas de The Strongest, uno de los grandes de La Paz.

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Prensa boliviana afirma que Miguel Ponce llegará a The Strongest

La información sobre el regreso de Miguel Ponce al fútbol altiplánico nació desde la prensa boliviana, porque en el diario La Razón indicaron que el chileno es el escogido por El Más Fuerte.

“El chileno Miguel Ponce fue elegido como el nuevo director técnico de The Strongest para la temporada 2026“, señala el citado medio.

Miguel Ponce en el empate de Magallanes con Cobreloa. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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“A sus 54 años, el entrenador deberá desvincularse de Magallanes, club de la Liga de Ascenso de Chile, donde en la presente campaña dirigió siete partidos oficiales, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas”, agregaron en Bolivia.

Miguel Ponce tiene un nombre en el fútbol de Bolivia, donde ya dirigió a San José, Blooming y Jorge Wilstermann.

En síntesis

Miguel Ponce dejará la banca de Magallanes tras recibir una oferta de The Strongest .

dejará la banca de tras recibir una oferta de . El entrenador de 54 años registró dos victorias, dos empates y dos derrotas esta campaña.

registró dos victorias, dos empates y dos derrotas esta campaña. Magallanes ocupa el quinto puesto de la Primera B con 8 puntos tras cinco fechas.

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