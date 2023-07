Pareciera ser una historia de nunca acabar la esperada sentencia de Sergio Jadue en Estados Unidos. El ex presidente de la ANFP volvió a postergar la lectura del fallo, en medio de toda la repercusión de los problemas del fútbol chileno.

El programa Informe Especial emitido el pasado domingo 16 de julio, volvió a poner en el tapete las irregularidades ocurridas en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Desde el 2015 Jadue se encuentra en Miami, esperando a conocer su sentencia por los delitos cometidos en el FIFA gate, donde dirigentes y empresarios de América cayeron por sobornos, fraudes y lavados de dinero.

El dirigente nacional ha colaborado con la investigación que ha llevado adelante el FBI, pero esto no le quita su culpa en el caso. Por esta razón, en noviembre de 2015 abandonó el país para entregarse a la justicia norteamericana. Desde entonces, ha aplazado una y otra vez su sentencia. Ahora lo volvió a hacer.

Sentencia de Jadue queda para octubre

De acuerdo a la información de El Mercurio, Jadue debía escuchar el fallo de su caso a principios de agosto, pero sus abogados lograron una nueva postergación. Con esto, ya ha aplazado en 16 ocasiones la sentencia. Claro que al parecer, esta sería la última vez que logra hacerlo, ya que a diferencia de las veces anteriores en donde el retraso era de seis meses, ahora solo sería de dos, por lo que en octubre será la nueva fecha. Todo apunta que en ese mes se conocerá su sentencia de forma definitiva.

En Informe Especial, el dueño de O’Higgins Ricardo Abumohor señaló que Jadue no se encontraba en una buena situación económica y que desde la FBI, ya no lo ayudaban con dinero. Sin embargo, otros como el periodista Fernando Tapia, difieren del presente que tiene el ex presidente de Unión La Calera. Habrá que esperar la decisión de la justicia de Estados Unidos para saber si finalmente el controvertido dirigente paga con cárcel. Octubre debería ser la fecha definitiva. Debería.