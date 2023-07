Jaime García todavía está sonriente. Ñublense consiguió clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por 1-0 a Audax Italiano en la revancha. Por esa razón, el DT nacido en Cartagena tiene un hito más en la exitosa estadía que registra su bitácora en los Diablos Rojos.

Siempre frontal y directo, seguramente más de algún problema habrá tenido en su vida por eso. Pero en una conversación con RedGol, García repasó varios temas. Entre ellos, la dificultad que ha encontrado su club al competir en dos frentes durante la temporada.

“Mi responsabilidad es el campeonato nacional, pero quiero cumplir en el plano internacional en el paladar futbolístico para la gente de afuera. Para mí es importante. No nos favorece tener un plantel tan corto, no estamos para jugar a dos o tres días. A veces no entiendo.Queremos competir en el campeonato, que a un club chileno le vaya bien, pero los haces jugar cada tres días”, argumentó el otrora defensor central de San Antonio Unido.

Jaime García no se quedó con ese análisis. “Yo entiendo que digan pero cómo los jugadores no se la pueden. No. Todos los equipos que pelean fuerte a nivel internacional tienen 35 jugadores. No 22 ni 21″, sentenció. Y luego, repasó junto a Paulo Flores la investigación que el periodista Fernando Tapia hizo para Informe Especial, bautizada “El Cartel del Gol”.

Jaime García y las revelaciones de Informe Especial: “Se sabe cómo se maneja esto, no es novedad”

Crítico si le parece que tiene que serlo. Elogioso si estima que ese es el camino. Risueño si detecta que quizá lo mejor para uno de sus dirigidos es una broma. O listo para algún raspacachos, como tantas veces él mismo reconoció. Así vive Jaime García, para quien no fue ninguna sorpresa ese reportaje.

“Tapamos el sol con un dedo. Que salga esto, no sé…¿Por qué no hacen un Informe Especial a fondo en cadetes? Las canchas, el tiempo, cómo viajan. Eso es más interesante. Arreglemos eso. Queremos arreglar lo otro. Siempre estamos echándole tierra con una pala, tapando todo. Es como está la sociedad, cómo está Chile. Así está hace mucho tiempo. Esto se sabe cómo se maneja y cómo se está dando todo. No es ninguna novedad”, afirmó el popular Chacalito en la conversación con nuestro querido Florete.

Jaime García: “Nos preocupamos de los grandes y a los chicos los tenemos en el patio trasero”

Más allá de eso, el DT que el 30 de agosto cumplirá 46 años tiene una receta. “Hay que hacer una limpieza. Hay que hacer todo. Si tú me preguntas qué haría yo: rastrillo, pala para hacer una limpieza. De todo. Está todo partiendo mal. Esto es deporte, no es política. Están saliendo cosas que es muy difícil como persona comprobar”, afirmó el estratego, quien también dirigió al Chago Morning y a La Serena.

“Y en el deporte algo está pasando, algo se está haciendo mal. Esto viene hace mucho tiempo, no de ahora. Lo más importante esa darle al fútbol herramientas para que crezca. Estamos preocupándonos de los grandes y a los chicos los tenemos en el patio trasero”, cerró García en la charla con RedGol.