Se vienen los Juegos del Hambre: ¿Cómo se eligen las ciudades del Mundial Sub 20?

Mundial Sub 20

Este domingo fue un día especial para el fútbol chileno, ya que el Consejo de la FIFA decidió de manera unánime darle a Chile la localía del Mundial Sub 20 que se celebrará en 2025. El país volverá a ser sede de una Copa del Mundo, luego de recibir la Sub 17 en 2015, la Sub 20 Femenina en 2008 y el absoluto de 1962.

Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile, se mostró muy feliz luego de la designación como anfitrión de la cita planetaria. “Será un evento histórico. Es un voto de confianza gigante, porque FIFA sabe y confía que Chile tiene una capacidad tremenda para organizar eventos de talla mundial y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia”, comentó.

El mandamás del ente rector del fútbol local reveló hoy que son 10 ciudades las que compiten para recibir el Mundial Sub 20 en un año y medio más. Se trata de Arica, Iquique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Temuco.

Esto, sin contar que en la Región Metropolitana podría haber más de un estadio disponible. Pero todo dependerá de la FIFA y de los proyectos que la FFCh presenten ante el Consejo en los próximos meses.

La decisión de cada ciudad

¿Por qué? Principalmente, porque las sedes de una Copa del Mundo juvenil suelen ser entre tres y seis. El Comité Organizador Local debe proponer distintos estadios y sus características internas y externas para que la FIFA escoja cuáles ciudades son las más idóneas para albergar los partidos.

Además de detalles del recinto, como el tipo de pasto, la luminaria, la presencia de pista de atletismo o la capacidad, también deben ver otros detalles. Por ejemplo, el acceso a la ciudad, la cantidad de hoteles y campos de entrenamiento en condiciones, las rutas de traslados rumbo al estadio y más.

Por esa razón, se vienen los Juegos del Hambre entre distintas ciudades del país para poder acotar la lista de subsedes del Mundial Sub 20. Hay dos variantes; la primera es de quienes creen que escogerán lugares cercanos a Santiago para reducir los tiempos de traslados. La segunda es que no escogerán ciudades cercanas entre sí para darle mayor difusión al evento.

¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 20 en Chile?

Chile realizará el próximo Mundial Sub 20 en 2025. Las fechas de la cita planetaria no se han confirmado aún, pero el evento debería realizarse entre mayo y junio, tal como en las ediciones anteriores.

¿Qué país tiene más títulos del Mundial Sub 20 en la historia?

El país más laureado a nivel juvenil es Argentina, con seis coronaciones en este tipo de torneos. Lo sigue Brasil con cinco, en tanto que Portugal y Serbia tienen dos coronaciones. Uruguay, en tanto, consiguió en Argentina, hace unos meses, el primer título de su historia.

