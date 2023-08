Luego de la eliminación de Ñublense en Copa Sudamericana, Jaime García dio una conferencia que para muchos era una despedida. El técnico dejó entrever que está viviendo sus últimos meses al mando de los Diablos Rojos, lo que encendió las alarmas en Chillán.

“Me costará mucho partir, llevo cinco años y he estado en todas las facetas. Tengo que terminar bien, a no ser que pase algo extraordinario en el club”, lanzó. Sus declaraciones preocuparon a los hinchas, por lo que este viernes el DT decidió aclarar las cosas.

Jaime García… ¿se va de Ñublense?

En conversación con RedGol, Jaime García se refirió a lo ocurrido con Ñublense en Copa Sudamericana. “Que no se note una voz a conformismo. Queríamos pasar, hicimos el esfuerzo, pero más allá de eso te deja con una cuota de que se puede. Con concentración y disciplina se puede tener logros importantes”.

“Queríamos más, no nos conformamos con eso. Tratamos de estar al frente en todos los campeonatos, hicimos un buen partido, hicimos ver muy mal a un equipo muy fuerte y poderoso. Estamos tranquilos, contentos por lo que hicimos e hicieron los jugadores”, agregó el estratega.

Jaime García también hizo un llamado a los clubes de nuestro país. “Al fútbol hay que entregarle herramientas en todo sentido, ni con poco ni con mucho. Me gustaría ver un equipo en cuanto a cadetes más potente, un Chile potente en todo sentido y en todos los deportes”.

Fue ahí que el DT se refirió a sus dichos con sabor a despedida. “Digo muchas cosas porque, a veces, llego y hablo. No hablo con la cabeza, hablo con el corazón. Lo hago a medida de lo que va pasando, hay cosas que uno puede decir y otras que callar. Hay cosas que no corresponden, no es mi estilo de vida”, enfatizó.

“El fútbol me indicará dónde tengo que ir, siento que estoy haciendo un camino con mi cuerpo técnico. No he ganado nada, esto lo ha marcado lo hecho con los jugadores, que cuando creen en ti es como un romance. Explicar por qué los sacas y eso”, complementó.

El DT no se quedó ahí y recalcó que “cuando hago algo es porque estoy cómodo. Si algún día creo que debo hacer otra cosa será porque no siento la conexión. Le debo tanto a la institución que he dejado mucho por el club, porque me han entregado todo junto a mi cuerpo técnico. Tengo sólo palabras de agradecimiento, Ñublense me paró la olla y hasta que este romance siga daré todo. Si estoy incómodo lo diré, no tengo pelos en la lengua y no le debo nada a nadie, me lo he ganado todo con esfuerzo”.

Finalmente, Jaime García dejó en claro que ahora Ñublense vuelve con todo al país. “En el Campeonato Nacional estamos en deuda y esto ya pasó. Vamos vuelta la página. Estoy dedicado al torneo”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jaime García en Ñublense?

Jaime García renovó su contrato a comienzos de temporada y aseguró su continuidad en Ñublense por todo el año 2023. Es decir, en diciembre tendrá que sentarse a negociar o despedirse del club.

¿Cuándo juega Ñublense en el Campeonato Nacional 2023?

Ñublense da vuelta la página de la Copa Sudamericana y se enfoca en el Campeonato Nacional. El martes 15 de agosto a las 12:30 enfrenta a Unión La Calera buscando tres puntos de oro para levantar el rumbo en la presente campaña.