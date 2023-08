Jaime García declara con olor a despedida de Ñublense: "Me costará mucho partir"

Jaime García rozó la gloria con Ñublense en Ecuador, tras e triunfo de los chillanejos ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por 3-2, pero caer posteriormente en la tanda de penales para definir el paso a cuartos de final de Copa Sudamericana.

Un hecho que dejó orgulloso al técnico nacional, quien manifestó su alegría por lo conseguido en el elenco del Ñuble, aunque pareciera estar en los descuentos de su larga estadía en los Diablos Rojos.

“Es un equipo que se está cimentando recién, ahora pienso terminar bien el campeonato, pero esto te da un plus diferente. Me siento orgulloso de quien estoy dirigiendo”, comenzó señalando.

Luego, y con olor a despedida, indicó que “me costará mucho partir, llevo cinco años y he estado en todas las facetas. Tengo que terminar bien, a no ser que pase algo extraordinario en el club”.

Dejó en claro que no se trata de algo económico su futuro. “Prefiero competir que la plata, eso no está por sobre mi forma de ver la vida y mi manera de ser”, confidenció.

“Es difícil hablar en primera persona, me ha costado un montón, vengo de abajo, pero con una planilla humilde he hecho bailar a Ñublense. Los he hecho creer que se puede y acá están los resultados. Contento por mi momento y por todo”, añadió.

Finalmente su mensaje, además, es para todo el fútbol chileno. “Esto va para toda la gente, que crea en un equipo que es chico.

¿Cuándo juega Ñublense en el torneo nacional?

Ñublense volverá a jugar en el Campeonato Nacional el próximo martes 15 de agosto, que es feriado en Chile. Ese día enfrentará a Unión La Calera en Chillán, desde las 12.30 horas.

¿Cuántos años lleva Jaime García en Ñublense?

El entrenador Jaime García completa su quinto año en Ñublense. Arribó en el 2019 cuando el equipo estaba en Primera B, lo ascendió en el 2020 y luego lo llevó a Copa Libertadores.