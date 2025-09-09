Johnny Herrera vive un gran momento en las comunicaciones, siempre dando que hablar con su participación como panelista en Todos Somos Técnicos, programa de TNT Sports.

Pero en redes sociales también se le ve activo al ídolo de U de Chile, más aún después de su ruptura amorosa con Steffi Scholtbach, quien fue su pareja durante 10 años.

Por eso llamó la atención el apoyo que se vio en Instagram del Samurái al video del momento, a cargo del influencer argentino Laureano Gieco. Ahí, literal el comediante remeció las redes con su registro del “salir con una mina es una paja”.

¿Palo de Johnny Herrera?

Durante una de las publicaciones en los medios del video de Laureano Gieco, donde enumera las razones para no salir con una mujer, Johnny Herrera dejó en claro su apoyo al video que se hizo viral en Chile.

“Hoy en día salir con una mina es una paja. No porque todas las mujeres sean iguales, sino porque el juego social de los vínculos modernos está recontra contaminado”, es parte del video del comediante.

Ahí, el argentino viral afirma, con el apoyo de Johnny Herrera, que “hoy tenés una dinámica muy rara: Primero, las mujeres están sobrealimentadas de atención, literal”.

“Un mensaje tuyo compite contra otros diez al mismo tiempo. Y va desde el que menos les interesa, al que más les interesa“, aseguró, en parte del extenso video que sacó aplausos entre los hombres chilenos.

El video de la polémica: