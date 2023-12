Unión Española fue protagonista en las últimas fechas del Campeonato Nacional, porque se vistió de verdugo para bajar a dos candidatos al título: Colo Colo y Cobresal.

Situación que le dio en bandeja el título a Huachipato, quienes festejaron su tercera estrella en el torneo nacional, con los hispanos disfrutando de un alza futbolística al final del campeonato.

Si bien no lograron un cupo a la Copa Sudamericana, en la previa de los duelos, los de Independencia sufrieron con una declaración del comentarista Juan Cristóbal Guarello, que no gustó mucho.

“A esta Unión Española que anda con hawaianas, bronceador y se fue de vacaciones, Colo Colo le gana sí o sí”, fue la frase, antes del duelo ante los albos que terminó con victoria para los dirigidos para Ronald Fuentes.

Los descargos

Chilenita Fuentes abordó este tema, en conversación con radio ADN, donde aseguró que sabían que serían protagonistas en la definición por el título, pero como invitado de piedra.

“En la semana conversamos que lamentablemente íbamos a ser decidores del torneo, porque no lo íbamos a decidir a favor nuestro, sino que para ver quién iba a salir campeón”, explicó.

En ese sentido, toma las palabras de Guarello para responder que su plantel no estaba de vacaciones, antes de enfrentar los importantes duelos ante los albos y los mineros.

“Más que todo con la tranquilidad de que no hemos jugado mal. Que los partidos que hemos perdido generalmente es porque no aprovechamos las oportunidades de gol, que estábamos con todo en contra, que habían hablado algunas cosas que no correspondían, porque uno que está en el día a día sabe que no es así”, detalló.

“No estábamos de vacaciones, ni con chalas, ni con hawaianas, ni con bronceador, sino que estábamos compenetrados en volver a ganar, porque llevábamos mucho tiempo sin ganar”, precisó.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!