En algunas horas podrás revisar los números ganadores del Loto seis aciertos.

La Polla Chilena de Beneficencia realiza este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5495, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Los sorteos del Loto se realizan los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 25 de octubre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.350 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $190 millones

Recargado: $260 millones

Revancha: $740 millones

Desquite: $340 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto hoy jueves 22 de octubre: números ganadores sorteo 5494

¿Cómo jugar Loto?