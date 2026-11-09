La Polla Chilena de Beneficencia realiza este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5501, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Los sorteos del Loto se realizan los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5501

La Polla Chilena de Beneficencia informa que afortunadamente no hay un ganador en la categoría del Loto de 6 aciertos. Te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 13, 14, 24, 27, 29, 30 y comodín 10 .

¿Cómo jugar Loto?