Una situación que siempre genera reclamos en la Primera B, es la ausencia de VAR. Reinaldo Sánchez cree tener la solución y ofreció que su club, Santiago Wanderers, lo pague.

El presidente de los Caturros suele hablar sin pelos en la lengua y en el aniversario N°131 del club, habló de varias situaciones que afectan a su equipo y al fútbol chileno. Por esta situación comentó uno de los temas del momento, como lo es la presencia de representantes en los clubes, algo a lo que se mostró contrario.

“Eso no es correcto, no debería ser. Cuando llegaron las sociedades anónimas, se hizo porque había muchos clubes en quiebra y vivían de las recaudaciones, pero con el Canal del Fútbol, por ejemplo, Colo Colo gana 800 millones al mes y eso produce una tremenda desigualdad, otros clubes no reciben eso. Santiago Wanderers hoy pierde plata con 5 mil personas en el estadio. Llegó el tiempo en que el fútbol pase a depender de los socios, pero en elecciones no de 130 personas“, expresó el expresidente de la ANFP.

Respecto a la presencia del VAR en la Primera B, el también dueño de Santiago Wanderers explicó que es muy necesaria, ya que constantemente se ven expuestos a errores arbitrales. Además, ofreció que su propio club lo pague ante los problemas económicos de la ANFP.

“He mandado tres cartas a la ANFP de que Wanderers paga el VAR, recién me contestaron después de cuatro meses. El año pasado perdimos 12 puntos por el VAR. La ANFP está medio quebrada, pero nosotros lo pagamos. Te da mayor seguridad, los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Ofrecimos pagarlo, ayuda a un arbitraje sin errores, corrige”, lanzó.

¿Cómo va Wanderers en la Primera B?

Los Caturros están en el 4° lugar de la segunda categoría con 36 puntos, a 3 unidades del líder Antofagasta. El sábado 19 de agosto enfrentan a Rangers en condición de visita.